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Видео ⟩ За езду в пьяном виде уже начато 14 уголовных процессов, проводится конфискация авто

rus.tvnet.lv
За езду в пьяном виде уже начато 14 уголовных процессов, проводится конфискация авто
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Дорожный полицейский. Иллюстративное фото.
Дорожный полицейский. Иллюстративное фото. Фото: LETA

С 25 ноября за езду в пьяном виде, если концентрации алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, к водителям применяется уголовная ответственность и конфискация автомобиля. В первые дни уголовный процесс начат уже против 14 пьяных водителей, у половины конфискованы автомобили, сообщает программа телеканала LTV Dienas ziņas.

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Уже в первую ночь, с тех пор как вступила в силу уголовная ответственность за езду в пьяном виде, были остановлены два водителя в Латгале. До утра вторника всего остановлено 14 водителей, у которых концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле. Больше всего таких было в Риге.

Во всех 14 случаях Государственная полиция начала уголовные процессы, и водителям грозит тюремное наказание на срок до одного года, общественная работа или штраф.

В случаях, когда пьяный водитель не является владельцем автомобиля, автомобиль возвращается его владельцу, а от водителя требуется штраф равный стоимости автомобиля.

Во всех 14 случаях водители были задержаны и доставлены в участок. В полиции отмечено, что количество пьяных водителей в эти выходные было схоже с предыдущими, несмотря на то, что часть водителей знала, что за езду в состоянии алкогольного опьянения теперь угрожает уголовная ответственность.

Подробнее в сюжете Dienas ziņas.

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