Viasat History оживляет исторические события с помощью увлекательных образовательных документальных фильмов. В этой статье мы представим некоторые наиболее захватывающие документальные сериалы телеканала, которые вы сможете увидеть в декабре.
Рекомендации зрителям Viasat History
МИРОВАЯ ВОЙНА: 1914–1945
В новом оригинальном восьмисерийном драматическом сериале мы увидим самые жестокие и значимые эпизоды современной истории с новой точки зрения — не как повествование о двух мировых войнах, а как повествование о постоянных ошибках, амбициях, революциях и мужестве. Взгляд на две мировые войны как на один конфликт дает новое понимание причинно-следственных связей. Мы осознаем, как события полностью изменили мир и создали настоящее, от разрушения старых империй до смещения баланса сил из Европы в Азию и Соединенные Штаты. В этом сериале используются преимущества ретроспективного анализа, позволяющего увидеть целостную картину состояния войны, в котором мир находился значительную часть XX века. Документальный сериал выходит в эфир по понедельникам в 23:00.
ПЕРУ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ЦАРСТВЕ ЧИМОР
Двухсерийный документальный фильм о беспрецедентном открытии. У северного побережья Перу были найдены останки сотен детей и молодых лам. Все они, по-видимому, были принесены в жертву в XV веке, в период культуры Чиму, которая сформировала крупнейшую империю в Андском регионе до прибытия инков и конкистадоров. Это редкое открытие: ни одна другая цивилизация не оставила научно доказанных свидетельств массового жертвоприношения такого рода и масштаба. Международная многопрофильная группа ученых начала расследование: какие обстоятельства привели к этим жертвам, в чем была их причина? Документальный фильм выйдет в эфир в воскресенье 11 декабря в 22:00.
ИСТОРИЯ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ: ТАЙНЫ БОГИНИ ГЕИ
Чему нас могут научить такие древние представления о планете, как, например, легенда о могущественной греческой богине Гее? Известный историк античности Беттани Хьюз исследует наши отношения с матерью-Землей, используя древние свидетельства и новейшие технологии НАСА. Она исследует идею о Земле как живом существе и то, как древние культуры тысячи лет назад учились чтить Землю и ее дальнейшее существование. Новый документальный фильм отличной рассказчицы Беттани выйдет в эфир в пятницу 16 декабря в 22:00.
ЖИЗНЬ ПРИ ГИТЛЕРЕ
Гитлер был назначен канцлером Германии в 1933 году. Шесть лет спустя он привел свой народ к войне, а еще через шесть довел страну до распада. От прихода Гитлера к власти в 1933 году и до его смерти в 1945 году миллионы немцев жили при самом печально известном авторитарном режиме в истории. Миллионы людей систематически подвергались угнетению, депортации и уничтожению. В этом сериале рассматривается повседневная жизнь в нацистской Германии. Мы увидим, как люди жили на самом деле и как они восстанавливались после опыта жизни под нацистским правлением. Это история жизни в гитлеровском рейхе — его развлечения, образование, религия, насилие и смерть. Смотрите подряд несколько серий документального сериала «Жизнь при Гитлере» в субботу 17 декабря в 22:00.
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