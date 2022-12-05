Рекомендации зрителям Viasat History

Чему нас могут научить такие древние представления о планете, как, например, легенда о могущественной греческой богине Гее? Известный историк античности Беттани Хьюз исследует наши отношения с матерью-Землей, используя древние свидетельства и новейшие технологии НАСА. Она исследует идею о Земле как живом существе и то, как древние культуры тысячи лет назад учились чтить Землю и ее дальнейшее существование. Новый документальный фильм отличной рассказчицы Беттани выйдет в эфир в пятницу 16 декабря в 22:00.

Гитлер был назначен канцлером Германии в 1933 году. Шесть лет спустя он привел свой народ к войне, а еще через шесть довел страну до распада. От прихода Гитлера к власти в 1933 году и до его смерти в 1945 году миллионы немцев жили при самом печально известном авторитарном режиме в истории. Миллионы людей систематически подвергались угнетению, депортации и уничтожению. В этом сериале рассматривается повседневная жизнь в нацистской Германии. Мы увидим, как люди жили на самом деле и как они восстанавливались после опыта жизни под нацистским правлением. Это история жизни в гитлеровском рейхе — его развлечения, образование, религия, насилие и смерть. Смотрите подряд несколько серий документального сериала «Жизнь при Гитлере» в субботу 17 декабря в 22:00.