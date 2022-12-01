Настоящая зима: прогноз погоды на ближайшие дни

В первой половине ночи на пятницу, 2 декабря, небо будет затянуто облаками, со второй половины ночи местами ожидаются прояснения, но без значительных осадков. Будет дуть медленный восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах от -4 до -9 градусов на большей части территории страны, лишь в восточных регионах столбик термометра опустится ниже: там температура воздуха может составить -15 градусов. Днем температура воздуха ожидается от -2 до -7 градусов.

В ночь на субботу небо местами еще прояснится, днем количество облаков снова увеличится, но погода по-прежнему останется сухой. Будет преобладать медленный восточный ветер. Ночью воздух остынет до -9 градусов, а днем максимальная температура достигнет -1...-6 градусов.

В воскресенье большую часть неба закроют облака, ночью, начиная с юга, Латвию пересечет зона осадков, в результате чего местами снежный покров может увеличиться на 1-4 см. Преобладающим будет слабый восточный ветер. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -6 градусов, а в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +1...-3 градусов.

В первой половине рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Понедельник пройдет без существенных осадков, а во вторник страну с запада накроет новая обширная зона осадков, под влиянием которой как во вторник, так и в среду во многих местах пойдет снег. Снежный покров местами увеличится на несколько сантиметров, поэтому водителям следует быть осторожными, так как во многих местах дороги будут скользкими. Как в ночные часы, так и днем температура воздуха по всей стране сохранится ниже 0 градусов.

Согласно текущему прогнозу во второй половине недели местами ожидаются осадки, но они будут не такими интенсивными, как в начале недели. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться.