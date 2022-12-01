Бельгия едет домой. Марокко впервые за 36 лет сыграет в 1/8 финала

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

В начале первого тайма хорваты получили право на пенальти, однако после просмотра видеоповтора судья отменил 11-метровый удар. В целом, игра прошла на встречных курсах с преимуществом бельгийцев по голевым моментам. В частности, форвард Ромелу Лукаку четырежды не попал в пустые ворота.

В другом матче группы "F" сборная Марокко обыграла команду Канады со счётом 2:1. В составе африканской команды голы забили Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири на 4-й и 23-й минутах. Канадцы забили свой мяч благодаря автоголу Наифа Агуэрда.

Благодаря этой победе марокканцы вышли в плей-офф ЧМ с первого места в группе "F", набрав 7 очков. Марокканцы второй раз в истории сыграют в плей-офф чемпионатов мира - впервые они вышли из группы на турнире 1986 года.

Хорватия с 5 очками заняла второе место в группе и также вышла в 1/8 финала. Бельгия стала третьей (4 очка), а Канада завершила выступления на мундиале без единого очка.

Стоит отметить, что на предыдущем чемпионате мира в 2018 году Бельгия завоевала бронзовые медали.

Во второй раз в истории чемпионата мира две африканские команды вышли в плей-офф. Ранее в Катаре первой пробилась в 1/8 финала команда Сенегала. В предыдущий раз участниками плей-офф чемпионата мира были Нигерия и Алжир в 2014 году.

Соперники сборной Марокко и Хорватии по 1/8 финала станут известны сегодня, 1 декабря.

1 декабря на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт ещё два матча :

21:00, Япония - Испания

21:00, Коста-Рика - Германия

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