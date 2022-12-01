Зима окончательно пришла, впереди снежные и морозные дни и праздники. А пока до каникул еще далеко, мы собрали для вас главное в Латвии и мире за уходящий четверг, 1 декабря.
Главное за 1 декабря ⟩ Гид по пособиям, новое министерство, в России возмущены елкой из Латвии
Новости Латвии:
После получения первых счетов с отоплением у жителей Латвии появилось новое развлечение - делиться в социальных сетях фотографиями своих и вместе ужасаться суммам, которые там указаны. Но многим сейчас не до шуток, ведь повышение тарифов сильно сказывается на их уровне жизни. Чтобы помочь жителям Латвии, правительство предлагает несколько вариантов поддержки.
Сейм большинством голосов в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону "Об устройстве Кабинета министров", создав новую должность министра по климату и энергетике.
Сейм в четверг, 1 декабря, в окончательном чтении принял законопроект о введении должностей вице-министров в правительстве, несмотря на то, что Юридическая комиссия была против этого.
Во многих закупках Министерства земледелия, Министерства охраны среды и регионального развития, подчиненных им учреждений, а также Службы государственных доходов (VID) часто побеждали предприятия, связанные с родственниками политиков и теми, кто им жертвовал деньги.
25 ноября в Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) успешно провели уникальную минимально инвазивную операцию пациентке с метастазами рака почки в позвоночнике - радиочастотную абляцию с одновременной баллонной кифопластикой. Название сложное, но событие - важное не только для городской больницы, но и для всей страны. Такую операцию провели впервые в Латвии.
За рубежом:
Российские пропагандистские СМИ заинтересовались Рождественской елкой в Лиелварде, в оформлении которой подконтрольный Кремлю "Первый канал" усмотрел свастику.
Город Бахмут в центральной части Донбасса уже несколько недель остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта. Сообщения об ожесточенных боях и тяжелых потерях обеих сторон поступают оттуда ежедневно, что особенно заметно на фоне относительного затишья на других участках, которое установилось после отступления российских войск на левый берег Днепра. Почему Россия так стремится захватить Бахмут?
Прокремлевский активист Бенес Айо в Twitter сообщил, что получил гражданство России.
При крушении вертолета недалеко от границы Франции и Италии погиб российский миллиардер.
В минувшие выходные неожиданно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который был одной из главных опор режима Александра Лукашенко. Программа LTV Pasaules panorāma собрала появившиеся версии о смерти Макея.
Интересное чтиво:
"Это скорее художество, чем выпечка", - так говорит о своей работе Ольга Звирид. Шесть лет назад она испекла и расписала свой первый имбирный пряник. Сегодня ее любимое дело Zvirid Art - это полноценный семейный бизнес, а ее праздничные пряники поднимают настроение людям по всей Латвии и не только.
Территорию в почти четыре гектара Баускому краю подарил Канадский латвиец Корнелиус Кампе. Однако он выдвинул одно условие - на территории создать парк, названный именем дарителя.
Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?
Сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о проигранном споре нападающему команды Аргентины Лионелю Месси.
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В ближайшие дни в Латвии ожидается в основном сухая, но холодная погода, холода продолжатся и на новой неделе, но при этом усилится облачность, временами будет идти снег, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
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