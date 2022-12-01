Главное за 1 декабря ⟩ Гид по пособиям, новое министерство, в России возмущены елкой из Латвии

За рубежом:

Российские пропагандистские СМИ заинтересовались Рождественской елкой в Лиелварде, в оформлении которой подконтрольный Кремлю "Первый канал" усмотрел свастику.

Город Бахмут в центральной части Донбасса уже несколько недель остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта. Сообщения об ожесточенных боях и тяжелых потерях обеих сторон поступают оттуда ежедневно, что особенно заметно на фоне относительного затишья на других участках, которое установилось после отступления российских войск на левый берег Днепра. Почему Россия так стремится захватить Бахмут?

Прокремлевский активист Бенес Айо в Twitter сообщил, что получил гражданство России.

При крушении вертолета недалеко от границы Франции и Италии погиб российский миллиардер.

В минувшие выходные неожиданно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который был одной из главных опор режима Александра Лукашенко. Программа LTV Pasaules panorāma собрала появившиеся версии о смерти Макея.

Интересное чтиво:

"Это скорее художество, чем выпечка", - так говорит о своей работе Ольга Звирид. Шесть лет назад она испекла и расписала свой первый имбирный пряник. Сегодня ее любимое дело Zvirid Art - это полноценный семейный бизнес, а ее праздничные пряники поднимают настроение людям по всей Латвии и не только.