Сборные Япониии и Испании вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Япония выиграла у Испании и выкинула Германию с турнира
Сборная Японии преподнесла ещё одну сенсацию на чемпионате мира в Катаре, обыграв в третьем туре группового этапа команду Испании со счётом 2:1.
На 11-й минуте счёт открыл форвард испанской команды Альваро Мората. Однако сборная Японии в начале второго тайма забила два мяча и довела игру до победы. В составе азиатской команды отличились Рицу Доан (48`) и Ао Танака (51`).
В параллельном матче сборная Германии обыграла Коста-Рику, но этого не хватило немцам для выхода в плей-офф. Матч прошёл в Эль-Хауре и завершился со счётом 4:2 в пользу сборной Германии.
Немцы первыми вышли вперёд благодаря голу Сержа Гнабри на 10-й минуте. Во втором тайме костариканцы смогли дважды поразить ворота Мануэля Нойера: отличились Ельцин Техеда (58-я минута) и Хуан Варгас (70`). Дубль Кая Хаверца и мяч Никласа Фюллькруга в концовке позволили Германии восстановить преимущество в счёте и закончить встречу победителями.
Отметим, что голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил рекорд среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира. Матч с Коста-Рикой стал 19-м для капитана сборной Германии на мундиалях. По этому показателю Нойер превзошёл Зеппа Майера и Клаудио Таффарела (у обоих по 18 матчей).
Таким образом, сборная Японии набрала 6 очков и сенсационно финишировала на первом месте в группе "E". Испания вышла в плей-офф со 2-й позиции в группе с 4 баллами в активе. Германия и Коста-Рика, занявшие 3-е и 4-е места соответственно, завершили выступления в турнире.
Примечательно, что на ЧМ-2018 Германии тоже не удалось выйти из группы, а в 2014 году немцы выиграли турнир, а три раза до этого - на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 - финишировали в топ-3.
В 1/8 финала Япония сыграет против Хорватии, а Испания встретится со сборной Марокко.
2 декабря на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт четыре матча:
- 17:00, Гана - Уругвай
- 17:00, Южная Корея - Португалия
- 21:00, Камерун - Бразилия
- 21:00, Сербия - Швейцария
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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