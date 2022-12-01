Япония выиграла у Испании и выкинула Германию с турнира

Сборная Японии преподнесла ещё одну сенсацию на чемпионате мира в Катаре, обыграв в третьем туре группового этапа команду Испании со счётом 2:1.

На 11-й минуте счёт открыл форвард испанской команды Альваро Мората. Однако сборная Японии в начале второго тайма забила два мяча и довела игру до победы. В составе азиатской команды отличились Рицу Доан (48`) и Ао Танака (51`).

В параллельном матче сборная Германии обыграла Коста-Рику, но этого не хватило немцам для выхода в плей-офф. Матч прошёл в Эль-Хауре и завершился со счётом 4:2 в пользу сборной Германии.

Немцы первыми вышли вперёд благодаря голу Сержа Гнабри на 10-й минуте. Во втором тайме костариканцы смогли дважды поразить ворота Мануэля Нойера: отличились Ельцин Техеда (58-я минута) и Хуан Варгас (70`). Дубль Кая Хаверца и мяч Никласа Фюллькруга в концовке позволили Германии восстановить преимущество в счёте и закончить встречу победителями.