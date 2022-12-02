Видео ⟩ Почему пьяный шофер стал причиной смерти трех человек, а в тюрьму попал через два года?

В тот день маленькая Валерия заболела, и ее отец с бабушкой решили отвезти ребенка к врачу.

В этот момент в дорожном движении участвовал пьяный водитель, который вел свою машину из Риги в Прейли и выехал на встречную полосу.

В решении суда Земгальского районного суда от 11 марта 2019 года сказано, что Ингус вел транспортным средством под воздействием алкоголя и нарушал правила дорожного движения, вызвав смерть нескольких людей. Обнаруженная концентрация этилового спирта в крови составила 3,26 промилле, в моче - 3,60 промилле.

Семья по-прежнему скорбит о погибших близких. Отец семьи Андрей сидел за рулем и умер на месте происшествия.

В свою очередь, дочь Валерия умерла в медицинском учреждении за девять дней до своего третьего дня рождения.

В Бюро внутреннего контроля Государственной полиции завершилась проверка в связи с этим делом, в котором, возможно, сотрудники Кулдигской полиции после получения решения забыли доставить пьяного водителя в тюрьму.

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