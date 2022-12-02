Видео ⟩ Уходя из Херсона, силы России оставили редкую машину управления огнем артиллерии

В начале ноября российские войска в Украине покинули Херсон. Через несколько дней после этого события в интернете появилось видео с дрона, который обследовал ранее оккупированные территории. На нем видна машина разведки и управления огнем артиллерии 1B119 Rheostat, брошенная на поле боя.