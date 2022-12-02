В начале ноября российские войска в Украине покинули Херсон. Через несколько дней после этого события в интернете появилось видео с дрона, который обследовал ранее оккупированные территории. На нем видна машина разведки и управления огнем артиллерии 1B119 Rheostat, брошенная на поле боя.
Видео ⟩ Уходя из Херсона, силы России оставили редкую машину управления огнем артиллерии
Уходя из Херсона, силы России оставили редкую машину управления огнем артиллерии
Rheostat входит в комплекс автоматизированных единиц управления огнем для самоходных артиллерийских единиц 1B181. Его главной целью является управление огнем, особенно усиливая оружия 2C9 Nona, 2C23 Nona-SVK и 2C31 Vena.
Публично доступная информация свидетельствует о том, что после начала войны Россия потеряла уже несколько десятков таких транспортных средств.
Украинские СМИ сообщают, что это явно не новая техника, так как первые экземпляры Rheostat созданы 40 лет назад.
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