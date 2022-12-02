За сутки выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За это время было выполнено 1845 тестов на Covid-19, 21% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 296 до 294,5 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6102 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 959 случаев заражения.