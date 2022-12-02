За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 388 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
За сутки выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
За это время было выполнено 1845 тестов на Covid-19, 21% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 296 до 294,5 случаев на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии скончались 6102 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 959 случаев заражения.
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