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За сутки выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

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За сутки выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
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Пересечение улиц Бруниниеку и Бривибас.
Пересечение улиц Бруниниеку и Бривибас. Фото: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 388 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За это время было выполнено 1845 тестов на Covid-19, 21% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 296 до 294,5 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6102 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 959 случаев заражения.

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