"Он не умел жить иначе, потому что хоккей был его жизнью". Сергею Жолтоку исполнилось бы 50...

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Жолток провёл 588 игр, в которых забросил 111 шайб и сделал 147 результативных передач. В матчах за Кубок Стэнли было сыграно 45 игр, в которых он набрал 18 (4+14) очков.

Участник шести чемпионатов мира в составе сборной Латвии

Жолток также регулярно играл в сборной Латвии. Всего за сборную он сыграл 42 игры, в которых набрал 50 (29+21) очков. Он участвовал в шести чемпионатах мира в составе сборной Латвии по хоккею.

Сергей никогда не забывал, откуда он родом. Он всегда помнил своего первого тренера Хмельницкого и умел делиться с теми, кто в этом нуждается, не отказывая в советах молодым хоккеистам.

За год до трагедии во время игры "Миннесота Уайлд" произошёл несчастный случай - Жолток почувствовал себя плохо и потерял сознание по дороге в раздевалку. При тщательной проверке подтвердилась сердечная аритмия, но кардиолог дал добро на игру.

"Тогда в Миннесоте его проверяли, но, вероятно, не всё было сделано. Он больше не жаловался, он вообще не был из тех, кто ноет. Сергей был очень ответственным человеком - если бы врачи сказали ему не играть, он бы ушёл, даже если бы это было очень тяжело. Он бы нашёл, чем заняться, он был талантливым человеком. Часто думал о своей хоккейной школе", - говорила мама Сергея Джения Чагина.

Знал ли Жолток, что рискует своей жизнью? Возможно. Он не умел жить иначе, ведь хоккей был его жизнью.

Место упокоения Сергея Жолтока - Ивановское кладбище в Риге.