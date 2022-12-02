2 декабря 2022 года одному из величайших латвийских хоккейных форвардов всех времён Сергею Жолтоку исполнилось бы 50 лет. Он оставил огромный след в латвийском хоккее, будучи истинным патриотом Латвии. Жизнь Жолтока оборвалась 3 ноября 2004 года в Минске во время хоккейного матча.
"Он не умел жить иначе, потому что хоккей был его жизнью". Сергею Жолтоку исполнилось бы 50...
Как только он освобождался от своей основной работы, Жолток бросался на помощь сборной Латвии.
"Коллектив - это сильная сторона сборной Латвии. Я рассказывал многим американцам и многим канадцам о нашей сборной, о том, как мы собираемся весной и играем за латвийский флаг. Мне завидуют, что у меня есть такая возможность, и именно поэтому я всегда буду верен сборной. Также из-за болельщиков".
Хоккейная история Сергея Жолтока (12.02.1972 - 11.03.2004)
В 2004 году, во время локаута Жолток вернулся в Латвию, выступал за ХК "Рига 2000" в чемпионате Латвии и в Открытом чемпионате Беларуси. 3 ноября 2004 года во время матча ХК "Рига 2000" и минского "Динамо" Жолток внезапно умер от сердечного приступа.
Примерно за пять минут до конца игры Жолтоку стало плохо. Он покинул лёд и отправился в раздевалку, где потерял сознание. Срочно вызвали скорую помощь, врачи диагностировали остановку сердца. Врачи около часа боролись за жизнь 31-летнего хоккеиста, но их усилия оказались напрасными.
Большую роль в воспитании Жолтока сыграл дедушка Андрей, который сам был страстным болельщиком рижского "Динамо". Именно он отвёл своего восьмилетнего внука тренироваться к Петру Хмельницкому. В восемь лет другие мальчики в тренировочной группе уже умели обводить друг друга, а Жолток даже не умел кататься на коньках.
Юные хоккеисты всегда старались быть рядом с Сергеем, и он никому не отказывал ни в автографе, ни в совете.
Однако Сергей уже тогда отличался от других нехарактерной для его возраста серьёзностью, точностью и аккуратным подходом. Сергей всегда сохранял такое отношение к хоккею, тренировкам и играм. Кроме того, Сергей мог видеть поле, предсказывать на три хода вперёд или читать игру.
В четырнадцать лет Сергей уже был капитаном своей команды и был приглашён на тренировку тогдашней команды RASMS, где тренером работал Андрис Силиньш. Это был вызов не только для ветеранов команды, но и для молодого хоккеиста. Возможно, именно эта закалка помогла Жолтоку довольно легко влиться в состав рижского "Динамо".
Первую шайбу в НХЛ забросил в ворота Ирбе
Жолток был одним из лучших нападающих латвийского хоккея и одним из первых и немногих латвийских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 1992 году в возрасте 20 лет Сергей отправился в Северную Америку, где и начался его путь в НХЛ. Сначала Сергей не мог закрепиться в "Бостон Брюинз", но постепенно благодаря самоотдаче и работоспособности он стал стабильным игроком НХЛ.
Жолток провёл 10 сезонов в командах НХЛ: "Оттава Сенаторз", "Монреаль Канадиенс", "Эдмонтон Ойлерз", "Миннесота Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".
18 ноября 1993 года, играя против "Сан-Хосе Шаркс", Сергей забросил свою первую шайбу в НХЛ. Кстати, ворота "Сан-Хосе" в тот вечер защищал Артур Ирбе.
Всего в регулярном чемпионате НХЛ Жолток провёл 588 игр, в которых забросил 111 шайб и сделал 147 результативных передач. В матчах за Кубок Стэнли было сыграно 45 игр, в которых он набрал 18 (4+14) очков.
Участник шести чемпионатов мира в составе сборной Латвии
Жолток также регулярно играл в сборной Латвии. Всего за сборную он сыграл 42 игры, в которых набрал 50 (29+21) очков. Он участвовал в шести чемпионатах мира в составе сборной Латвии по хоккею.
Сергей никогда не забывал, откуда он родом. Он всегда помнил своего первого тренера Хмельницкого и умел делиться с теми, кто в этом нуждается, не отказывая в советах молодым хоккеистам.
За год до трагедии во время игры "Миннесота Уайлд" произошёл несчастный случай - Жолток почувствовал себя плохо и потерял сознание по дороге в раздевалку. При тщательной проверке подтвердилась сердечная аритмия, но кардиолог дал добро на игру.
"Тогда в Миннесоте его проверяли, но, вероятно, не всё было сделано. Он больше не жаловался, он вообще не был из тех, кто ноет. Сергей был очень ответственным человеком - если бы врачи сказали ему не играть, он бы ушёл, даже если бы это было очень тяжело. Он бы нашёл, чем заняться, он был талантливым человеком. Часто думал о своей хоккейной школе", - говорила мама Сергея Джения Чагина.
Знал ли Жолток, что рискует своей жизнью? Возможно. Он не умел жить иначе, ведь хоккей был его жизнью.
Место упокоения Сергея Жолтока - Ивановское кладбище в Риге.
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