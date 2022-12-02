На следующей неделе может быть готова декларация правительства

По его словам, разработка декларации продвигается вперед и есть большая вероятность, что на следующей неделе она может быть готова в "нормальной, пригодной для обсуждения" редакции. Коалиционные партии запланировали обсудить документ с социальными партнерами на следующей неделе, добавил Таварс.

Он также признал, что после обсуждения документа на следующей неделе, возможно, все же потребуется внести некоторые коррективы.

На данный момент декларация не находится в нужной стадии готовности, отметил Таварс, рассказав, что в пятницу "коллеги еще шлифуют некоторые нюансы". Предполагается, что обсуждение будет касаться вопросов в различных областях, в том числе налоговой политики.

Как только в декларацию правительства будут внесены все необходимые изменения, последует утверждение правительства. Таварс напомнил, что в ближайшее время ожидается решение "Объединенного списка" по всем кандидатам на посты министров - скорее всего, это может произойти на следующей неделе. До этого решения политик воздержался называть возможные кандидатуры.