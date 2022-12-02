Декларация правительства, которую разрабатывают партии будущей коалиции - "Объединенный список", "Новое Единство" и Национальное объединение, может быть готова на следующей неделе, сообщил председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в разговор с агентством LETA.
На следующей неделе может быть готова декларация правительства
По его словам, разработка декларации продвигается вперед и есть большая вероятность, что на следующей неделе она может быть готова в "нормальной, пригодной для обсуждения" редакции. Коалиционные партии запланировали обсудить документ с социальными партнерами на следующей неделе, добавил Таварс.
Он также признал, что после обсуждения документа на следующей неделе, возможно, все же потребуется внести некоторые коррективы.
На данный момент декларация не находится в нужной стадии готовности, отметил Таварс, рассказав, что в пятницу "коллеги еще шлифуют некоторые нюансы". Предполагается, что обсуждение будет касаться вопросов в различных областях, в том числе налоговой политики.
Как только в декларацию правительства будут внесены все необходимые изменения, последует утверждение правительства. Таварс напомнил, что в ближайшее время ожидается решение "Объединенного списка" по всем кандидатам на посты министров - скорее всего, это может произойти на следующей неделе. До этого решения политик воздержался называть возможные кандидатуры.
Говоря о постах вице-министров, Таварс заявил, что "Объединенный список" намерен выдвинуть своего кандидата в сфере внутренней и внешней безопасности. Он подчеркнул, что в правительстве будет не более трех должностей заместителей министров.
Политик также подчеркнул, что со стороны "Объединенного списка" идея создания должностей вице-министров не связана с наделением властью конкретных людей. "Мы видим реальную проблему, которую необходимо решать", - подчеркнул Таварс.
Пока политики еще не обсуждали возможные кандидатуры на посты вице-министров. Таварс считает, что в первую очередь необходимо достичь общего понимания, какие задачи предстоит решать коалиции, и только потом обсуждать кандидатов, которые "в первую очередь приемлемы для премьер-министра [Кришяниса Кариньша]".
На вопрос о ходе разработки коалиционного соглашения председатель фракции "Объединенного списка" ответил, что потенциальные партнеры должны подать свои предложения в пятницу. Таварс не стал раскрывать предложения "Объединенного списка", лишь отметив, что это технические рекомендации.
Как сообщалось, "Объединенный список" официально назовет своих кандидатов на министерские посты на следующей неделе, заявил ранее представитель этой политической силы, депутат Сейма Марис Кучинскис.
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