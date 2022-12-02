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Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов

BBC News Русская служба
Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов
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BBC
Китай обозначил новый этап в своей антиковидной политике
Китай обозначил новый этап в своей антиковидной политике Фото: Getty Images

На фоне массовых протестов против ковидных ограничений, прокатившихся по стране в минувшие выходные, власти Китая обозначили некоторое смягчение политики "нулевого ковида".

В десятках районов в Шанхае и Гуанчжоу, - городах, в которых наблюдается рост числа случаев заболевания, а также происходили особенно массовые протесты, - в четверг сняли ограничительные меры.

Ранее во вторник ограничения частично сняли в городе Урумчи, с которого началась волна протестов.

Стихийные манифестации происходили в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. Участники выступлений держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытались обойти цензурные запреты.

Очень быстро среди лозунгов против ограничений и политики "нулевого ковида" появились крайне необычные для Китая политические требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Некоторые назвали происходящее "революцией белых листов бумаги".

Сейчас протесты пошли на убыль из-за большого количества полицейских на улицах, привлеченных к подавлению выступлений. Однако, по всей видимости, они не прошли для власти незамеченными.

Вице-премьер Государственного совета КНР Сунь Чуньлань заявила, что страна столкнулась с "новой ситуацией" и наблюдатели отмечают, что тон сообщений о распространении вируса в государственных медиа изменился.

Протестный Урумчи

До этого китайское руководство придерживалось жесткой политики "нулевого ковида", когда из-за нескольких случаев заражения могли внезапно закрыть на локдаун целые многомиллионные города.

По мнению жителей Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, именно эта политика привела к жертвам во время пожара, вспыхнувшего в прошлый четверг в одной из многоэтажек, поскольку жильцам этого дома, как утверждают соседи, было запрещено покидать свои квартиры. В пожаре погибли 10 человек.

Это и стало поводом для многотысячных протестов в Урумчи, которые распространились затем по всей стране.

Держа в руках чистые листы бумаги, протестующие в Китае пытаются избежать наказаний из-за цензуры
Держа в руках чистые листы бумаги, протестующие в Китае пытаются избежать наказаний из-за цензуры Фото: EPA

Руководство города, однако, отвергло эту версию, заявив, что тушению пожара мешали припаркованные перед домом автомобили - они мешали проезду пожарных машин.

Тем не менее, в понедельник местные власти решили ослабить ограничительные меры, сообщает Франс пресс со ссылкой на китайских чиновников.

Со вторника жителям провинции с четырехмиллионным населением разрешили передвигаться на автобусах в пределах своего района.

Некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения ковида смогут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой.

"Новая ситуация"

В среду внезапно сняли ограничения в нескольких крупных городах, таких как Гуанчжоу. Это произошло всего через несколько часов после столкновений между полицией и протестующими в этом городе.

В Пекине власти разрешили больным ковидом с легкими симптомами самоизолироваться дома, вместо того, чтобы закрывать на карантин целые жилые комплексы, как это делали раньше.

А вице-премьер Сунь Чунлань - один из самых высокопоставленных чиновников Китая по борьбе с вирусом - заявила, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает.

"Страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбы с эпидемиями, поскольку патогенность вируса Омикрон ослабевает, больше людей вакцинируется и накапливается опыт сдерживания вируса", - цитирует чиновницу Рейтер.

После ее заявления смягчили ограничительные меры и в Шанхае и Чунцине.

Это заявление резко контрастирует с более ранними сообщениями властей о том, что стране необходимо придерживаться строгой политики "нулевого ковида".

Протестующие в Гуанчжоу бросали в полицейских бутылки и камни
Протестующие в Гуанчжоу бросали в полицейских бутылки и камни Фото: Reuters

Бывший редактор государственных СМИ Ху Сицзинь, который теперь ведет прокоммунистический блог в "Твиттере", настаивает, что все это показывает, как "Китай ускоряется на пути к избавлению от масштабных локдаунов".

В последние дни в Китае зарегистрирована рекордная заболеваемость ковидом с начала пандемии - более 36 тысяч случаев в день зафиксировано в среду.

Правда, цифры эти не слишком большие для страны с населением почти в полтора миллиарда человек. С начала пандемии в Китае, по официальным данным, умерли 5200 человек.

Это соответствует трем смертельным случаям в результате коронавируса на каждый миллион населения в Китае, что пропорционально гораздо ниже, чем, например, в США и Великобритании - 3000 на миллион и 2400 на миллион соответственно, хотя сравнивать ситуацию в этих странах довольно сложно.

Политика "нулевого ковида" создала порочный круг

Рейчел Шраер, корреспондент Би-би-си по вопросам здоровья и дезинформации

В Китае так называемая политика "нулевого ковида" - принятие жестких мер везде, где выявляется вирус, чтобы его устранить, - не имеет явной конечной точки и, похоже, не движется в ногу с наукой и реальностью.

Этому предлагается масса политических и идеологических объяснений.

Вакцины, которые предлагаются в Китае, не так эффективны, как в других странах из-за низкого уровня вакцинации, особенно среди групп населения, которым они особенно нужны.

Кроме того, ограничения создают порочный круг - долгие периоды, когда люди не взаимодействуют друг с другом, означают, что у них меньше шансов соприкасаться с вирусом и, соответственно, гораздо ниже шансы на выработку так называемого "гибридного иммунитета", который, согласно исследованиям, обеспечивает самую высокую защиту.

Именно эта защитная стена, выстроенная за три года естественного контакта с вирусом и вакцинации, превратила ковид в вирус, с которым большинство стран уже могут и готовы жить, без необходимости жестких ограничений со стороны государства.

BBC
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