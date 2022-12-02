Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов

В Пекине власти разрешили больным ковидом с легкими симптомами самоизолироваться дома, вместо того, чтобы закрывать на карантин целые жилые комплексы, как это делали раньше.

А вице-премьер Сунь Чунлань - один из самых высокопоставленных чиновников Китая по борьбе с вирусом - заявила, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает.

"Страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбы с эпидемиями, поскольку патогенность вируса Омикрон ослабевает, больше людей вакцинируется и накапливается опыт сдерживания вируса", - цитирует чиновницу Рейтер.

После ее заявления смягчили ограничительные меры и в Шанхае и Чунцине.

Это заявление резко контрастирует с более ранними сообщениями властей о том, что стране необходимо придерживаться строгой политики "нулевого ковида".

Протестующие в Гуанчжоу бросали в полицейских бутылки и камни Фото: Reuters

Бывший редактор государственных СМИ Ху Сицзинь, который теперь ведет прокоммунистический блог в "Твиттере", настаивает, что все это показывает, как "Китай ускоряется на пути к избавлению от масштабных локдаунов".

В последние дни в Китае зарегистрирована рекордная заболеваемость ковидом с начала пандемии - более 36 тысяч случаев в день зафиксировано в среду.

Правда, цифры эти не слишком большие для страны с населением почти в полтора миллиарда человек. С начала пандемии в Китае, по официальным данным, умерли 5200 человек.