Губернатор Псковской области зовет русских Эстонии к себе. Обещает даже прислать автобусы

Вместе с тем, российский чиновник пообещал "в ручном режиме" сопровождать переезжающих "с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать".

Ведерников не назвал никаких цифр ни по уже переехавшим, ни по готовности Псковской области принять, как говорят в РФ, "соотечественников". Но губернатор честно признался, что люди нужны из-за высокой смертности в регионе.

"К сожалению, Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей – такова естественная убыль. Поэтому для нас [переселение] это тоже возможность", – сказал Ведерников не уточняя, какие возможности властям региона точно дадут иностранцы.

Вместе с тем губернатор соседнего с Эстонией региона отметил, что от тех, кто решится поменять жизнь в ЕС на жизнь в РФ, в первую очередь Псковская область ждет навыков врачей, педагогов и специалистов технических специальностей.

По данным государственных российских СМИ, в 2022 году в Псковскую область переехали более 450 русскоязычных иностранцев, в том числе из Латвии, Украины, Таджикистана, Молдовы и других стран.

В то же время, независимое издание "Псковская губерния" сообщает, что из стран Балтии на фоне развязанной Путиным войны в Украине в Псковскую область переехали всего 84 человека.