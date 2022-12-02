Сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Южная Корея сенсационно обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии со счётом 2:1.
За южнокорейцев отличились Ким Юн Гвон (27-я минута) и Хван Хи Чхан (90+1`). Единственный гол в составе португальской сборной на 5-й минуте встречи забил Рикарду Орта. Отметим, что португальцы гарантировали себе выход в плей-офф уже после второго тура группового этапа.
Примечательно, что 37-летний Криштиану Роналду ни разу не забил с игры на групповом этапе ЧМ-2022. Единственный гол на турнире форвард сборной Португалии забил с пенальти - в первом туре в ворота Ганы (3:2).
Тем не менее, на счету Роналду другое достижение - он стал первым футболистом в истории, сыгравшим более 20 матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).
В параллельном матче сборная Уругвая благодаря дублю Хиорхьяна де Арраскаэты одержала победу над командой Ганы со счётом 2:0. Несмотря на победу в этом матче, уругвайцам оказалось этого недостаточно для выхода в 1/8 финала.
Таким образом, после трёх туров сборная Португалии с 6 очками заняла первое место в группе "Н". Южная Корея с 4 очками вышла в плей-офф со второго места. Уругвай занял третье место (4 очка), уступив Южной Кореи по дополнительным показателям. Четвёртой стала Гана (3 очка).
Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Впервые это произошло на домашнем мундиале 2002 года, а во второй - в ЮАР в 2010 году.
Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся сегодня, 2 декабря, по итогам матчей группы "G".
2 декабря на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт ещё два матча:
- 21:00, Камерун - Бразилия
- 21:00, Сербия - Швейцария
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