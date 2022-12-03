Латвийский хоккеист Микс Индрашис на этой неделе забросил шайбу в матче Немецкой хоккейной лиги (DEL), которую вполне можно будет номинировать на лучший гол года в европейских чемпионатах.
ВИДЕО ⟩ Индрашис исполнил шедевр в чемпионате Германии
"Швенингер Уайлд Уингз", за который выступает Индрашис, обыграл чемпиона страны "Айсберен Берлин" со счётом 6:2 (3:0, 0:1, 3:1).
Все результативные очки в матче Индрашис набрал в третьем периоде. Сначала латвийский нападающий поучаствовал в голевой атаке на 42-й минуте, затем на 46-й минуте отличился сам, а на 53-й минуте отдал ещё одну голевую передачу.
Особенно эффектным получился гол в исполнении латвийского нападающего, который подобрал шайбу у чужих ворот, положил её на крюк и чётко завёл в ворота соперника при помощи лакросса.
Видео: Лучшие моменты матча "Швенингер" - "Айсберен"
*Гол Индрашиса на 3:05 минуте
Это был первый гол Индрашиса в нынешнем сезоне. Всего на счету форварда 15 (1+4) очков в 23 матчах, и в команде он идёт на третьем месте по результативности.
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