ВИДЕО ⟩ Индрашис исполнил шедевр в чемпионате Германии

"Швенингер Уайлд Уингз", за который выступает Индрашис, обыграл чемпиона страны "Айсберен Берлин" со счётом 6:2 (3:0, 0:1, 3:1).

Все результативные очки в матче Индрашис набрал в третьем периоде. Сначала латвийский нападающий поучаствовал в голевой атаке на 42-й минуте, затем на 46-й минуте отличился сам, а на 53-й минуте отдал ещё одну голевую передачу.

Особенно эффектным получился гол в исполнении латвийского нападающего, который подобрал шайбу у чужих ворот, положил её на крюк и чётко завёл в ворота соперника при помощи лакросса.

Видео: Лучшие моменты матча "Швенингер" - "Айсберен"

*Гол Индрашиса на 3:05 минуте

Это был первый гол Индрашиса в нынешнем сезоне. Всего на счету форварда 15 (1+4) очков в 23 матчах, и в команде он идёт на третьем месте по результативности.