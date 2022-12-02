Видео ⟩ В жилом доме на улице Даугавпилс в Риге произошел пожар; есть пострадавшие

В 20:05 пожар был локализован. Горели квартира на третьем этаже здания на площади в 40 квадратных метров и пол квартиры на четвертом этаже на площади в 10 квадратных метров.

Пожарные спасли из здания 12 человек, шестеро из которых пострадали в пожаре. Пострадал и один пожарный, которые после осмотра медиками продолжил работу на месте происшествия. В данный момент VUGD продолжает работу.

На месте происшествия работали 28 пожарных при помощи восьми единиц специализированного транспорта.

По информации Службы неотложной медицинской помощи, медики оказали помощь семи людям. Двое из них были осмотрены на месте событий и от поездки в больницу отказались. В свою очередь в больницу доставили пять человек, надышавшихся дымом. Все пятеро - в стабильном состоянии и в сознании.

Всего на месте пожара были привлечены шесть бригад NMPD.