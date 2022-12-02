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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира

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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира
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Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 2 декабря, состоялись последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, в которых определились все участники плей-офф.

В заключительном матче третьего тура группового этапа сборная Бразилии, которая досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф, уступила команде Камеруна со счётом 0:1. Единственный гол на 90+2-й минуте забил камерунский игрок Венсан Абубакар.

В параллельной игре сборная Швейцарии обыграла Сербию и обеспечила себе второе место в группе и выход в 1/8 турнира. Матч прошёл на "Стэдиум 974" и завершился со счётом 3:2 в пользу швейцарской сборной.

Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя 6 минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на 48-й минуте Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд и установил окончательный результат.

Сборная Бразилии набрала 6 очков и заняла первое место в группе "G". Со второго места в плей-офф вышла Швейцария (6 очков). Камерун занял третье место (4 очка), а Сербия стала четвёртой (1 очко).

В 1/8 турнира сборная Бразилия сыграет с командой Южной Кореи (5 декабря), а Швейцария встретится с Португалией (6 декабря).

Пары 1/8 финала:

  • 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США
  • 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия
  • 4 декабря, 17:00, Франция - Польша
  • 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
  • 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
  • 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
  • 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
  • 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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