Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира

В заключительном матче третьего тура группового этапа сборная Бразилии, которая досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф, уступила команде Камеруна со счётом 0:1. Единственный гол на 90+2-й минуте забил камерунский игрок Венсан Абубакар.

В параллельной игре сборная Швейцарии обыграла Сербию и обеспечила себе второе место в группе и выход в 1/8 турнира. Матч прошёл на "Стэдиум 974" и завершился со счётом 3:2 в пользу швейцарской сборной.

Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя 6 минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на 48-й минуте Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд и установил окончательный результат.

Сборная Бразилии набрала 6 очков и заняла первое место в группе "G". Со второго места в плей-офф вышла Швейцария (6 очков). Камерун занял третье место (4 очка), а Сербия стала четвёртой (1 очко).

В 1/8 турнира сборная Бразилия сыграет с командой Южной Кореи (5 декабря), а Швейцария встретится с Португалией (6 декабря).

Пары 1/8 финала :

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия

4 декабря, 17:00, Франция - Польша

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

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