В пятницу, 2 декабря, состоялись последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, в которых определились все участники плей-офф.
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира
В заключительном матче третьего тура группового этапа сборная Бразилии, которая досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф, уступила команде Камеруна со счётом 0:1. Единственный гол на 90+2-й минуте забил камерунский игрок Венсан Абубакар.
В параллельной игре сборная Швейцарии обыграла Сербию и обеспечила себе второе место в группе и выход в 1/8 турнира. Матч прошёл на "Стэдиум 974" и завершился со счётом 3:2 в пользу швейцарской сборной.
Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя 6 минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на 48-й минуте Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд и установил окончательный результат.
Сборная Бразилии набрала 6 очков и заняла первое место в группе "G". Со второго места в плей-офф вышла Швейцария (6 очков). Камерун занял третье место (4 очка), а Сербия стала четвёртой (1 очко).
В 1/8 турнира сборная Бразилия сыграет с командой Южной Кореи (5 декабря), а Швейцария встретится с Португалией (6 декабря).
Пары 1/8 финала:
- 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США
- 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия
- 4 декабря, 17:00, Франция - Польша
- 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
- 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
- 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
- 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
- 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!