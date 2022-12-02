Вот и подходит к концу рабочая неделя, впереди долгожданные выходные! Продолжается чемпионат мира по футболу, Россия продолжает нести смерть в Украине, а телеканал "Дождь" попал в Латвии в очень серьезный скандал, который может завершиться даже закрытием канала. Рассказываем о самом главном за пятницу, 2 декабря.
Главное за 2 декабря ⟩ Эпопея с "Дождем", инновационные знаки на шоссе и подпольное производство "электронок" в Риге
Новости Латвии:
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро, о чем сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter. И это оказалось далеко не единственной проблемой телеканала.
В этом году наибольшее количество случаев легионеллеза зарегистрировано в Рижском регионе - 189, или 85,3% общего числа, говорится в отчете Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о легионеллезе за 2022 год.
В Риге в месте незаконного производства электронных сигарет конфискованы товары стоимостью в 1,8 млн евро, сообщила Государственная полиция. 26 ноября полицейские в Риге провели семь обысках в помещениях, принадлежащих некому магазину и по месту жительства людей. Во время обыска полицейские конфисковали более 38 000 одноразовых электронных сигарет.
Декларация правительства, которую разрабатывают партии будущей коалиции - "Объединенный список", "Новое Единство" и Национальное объединение, может быть готова на следующей неделе, сообщил председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в разговор с агентством LETA.
С четверга на Видземском шоссе (A2) начали работать электронные дорожные знаки, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).
В Латвии второй в Европе показатель заболевания ВИЧ. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано более 200 новых случаев ВИЧ. Причинами по-прежнему являются как невежество о рисках инфицирования, так и страх от осуждения общества. Это способствует тому, что люди не начинают процесс лечения и становятся угрозой для других, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.
За рубежом:
"Нам плевать на вашу резолюцию", - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов на прошлой неделе по поводу принятой 23 ноября Европарламентом резолюции, объявляющей Россию государством, поддерживающим терроризм. В то же время эта резолюция болезненна для России, учитывая ее психологическое воздействие на общество. Поэтому все выходные идеологические "соловьи" неустанно рассказывали, почему Россию нельзя считать террористическим государством и почему реальным носителем терроризма является Украина и коллективный Запад.
Глава граничащего с Эстонией российского региона обещает отправить на пункты пропуска автобусы за теми, кто решится на переезд в Псковскую область. Бесплатный проезд до Пскова обещан тем, кто поедет семьями, пишет Rus.Postimees.
В пятницу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необходимых для мирных переговоров условиях. Он указал, что война в Украине будет продолжена.
На Приморском крае России упал реактивный истребитель МиГ-31, сообщают новостные агентства, ссылаясь на чрезвычайные службы.
В начале ноября российские войска в Украине покинули Херсон. Через несколько дней после этого события в интернете появилось видео с дрона, который обследовал ранее оккупированные территории. На нем видна машина разведки и управления огнем артиллерии 1B119 Rheostat, брошенная на поле боя.
Президент США Джо Байден впервые после вторжения России в Украину 24 февраля заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если он действительно хочет прекратить войну.
Сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии со счётом 2:1.
Интересное чтиво:
Актер Алексей Панин собственной персоной заглянул на шоу Limon LIVE в четверг вечером, его встречала вся редакция и угощала традиционным итальянским напитком Limoncello. "21 день не пил и не курил, но сегодня ровно в полночь в таллиннском отеле развязался. Впервые летел к вам трезвым", - сказал наш испанский гость, который не собирается возвращаться в Россию. Причина этого решения не только в Путине и российской власти. Это не единственное заявление, которое актер Панин сделал в шоу.
В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?
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