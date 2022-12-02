Главное за 2 декабря ⟩ Эпопея с "Дождем", инновационные знаки на шоссе и подпольное производство "электронок" в Риге

Президент США Джо Байден впервые после вторжения России в Украину 24 февраля заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если он действительно хочет прекратить войну.

Сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии со счётом 2:1.

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Актер Алексей Панин собственной персоной заглянул на шоу Limon LIVE в четверг вечером, его встречала вся редакция и угощала традиционным итальянским напитком Limoncello. "21 день не пил и не курил, но сегодня ровно в полночь в таллиннском отеле развязался. Впервые летел к вам трезвым", - сказал наш испанский гость, который не собирается возвращаться в Россию. Причина этого решения не только в Путине и российской власти. Это не единственное заявление, которое актер Панин сделал в шоу.

В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?

Если вдруг ленты ваших социальных сетей заполонили какие-то рисованные портреты друзей и знакомых, то не удивляйтесь - это тренд.