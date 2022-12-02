Две смерти за две недели. Лиепайчане встревожены безопасностью пешеходов у канала

"Что еще должно произойти, сколько человек еще должны утонуть, чтобы все-таки построили какое-то ограждение, чтобы люди не падали здесь в канал все время", - встревожена жительница Лиепаи. Она указывает, что "самоуправлению все равно".

Ночью в субботу, 14 ноября, в воду упал подросток. Его тело водолазы вытащили из русла Торгового канала через четыре дня.

Однако спустя пару дней пришлось вытаскивать и тело женщины.

Между зоной для пешеходов и обрывистым берегом канала нет ни одного ограничительного или предупреждающего элемента.

Некоторые жители Лиепаи хотят, чтобы установили новые ограничения, в свою очередь другие выступают против передвижения пешеходов вдоль канала.

С 2020 года в этой округе из воды вытащили восемь человек, четыре случая были с печальными последствиями, рассказывает начальник лиепайского участка Государственной полиции Ингус Укстиньш.

Более того, три из четырех летальных случаев произошли в этом году.

Государственная полиции также считает, что край Торгового канала нужно сделать более безопасным. Стражи порядка планируют обсудить это с самоуправлением.