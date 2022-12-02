У Торгового канала в Лиепае в течение последних двух недель произошли два больших несчастья - утонули два человека. Между пешеходной зоной и берегом канала нет отделяющих элементов, поэтому лиепайчане бьют тревогу, сообщает передача Bez Tabu.
Две смерти за две недели. Лиепайчане встревожены безопасностью пешеходов у канала
"Что еще должно произойти, сколько человек еще должны утонуть, чтобы все-таки построили какое-то ограждение, чтобы люди не падали здесь в канал все время", - встревожена жительница Лиепаи. Она указывает, что "самоуправлению все равно".
Ночью в субботу, 14 ноября, в воду упал подросток. Его тело водолазы вытащили из русла Торгового канала через четыре дня.
Однако спустя пару дней пришлось вытаскивать и тело женщины.
Между зоной для пешеходов и обрывистым берегом канала нет ни одного ограничительного или предупреждающего элемента.
Некоторые жители Лиепаи хотят, чтобы установили новые ограничения, в свою очередь другие выступают против передвижения пешеходов вдоль канала.
С 2020 года в этой округе из воды вытащили восемь человек, четыре случая были с печальными последствиями, рассказывает начальник лиепайского участка Государственной полиции Ингус Укстиньш.
Более того, три из четырех летальных случаев произошли в этом году.
Государственная полиции также считает, что край Торгового канала нужно сделать более безопасным. Стражи порядка планируют обсудить это с самоуправлением.
"Правила безопасности порта устанавливают и отдельные требования, которые на этом участке уже сделаны, кроме того, проводятся различные мероприятия, чтобы повысить безопасность", - указывает заместитель исполнительного директора Лиепайской городской думы по вопросам строительства Дидзис Йериньш.
Представитель управления Лиепайской специальной экономической зоны указывает - если есть желание повысить безопасность, то практически единственный вариант - это полное закрытие территории порта и публичных мест.
"Если мы будем соблюдать все нормативные документы, какие действуют на территории порта, то в двух метрах от пристани должен быть двухметровый забор. Если этот променад публичный, то должен быть свободный доступ.
Мы не можем строить никаких заборов на самом краю пристани, так как это не позволяют правила порта",
- поясняет представитель управления Лиепайской СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге.
В самоуправлении указывают, что, возможно, в ближайшее время будут проведены небольшие работы по улучшению безопасности. Однако структурных изменений не планируется.
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