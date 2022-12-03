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"Ак Барс" объявил об уходе Знарка с поста главного тренера

rus.tvnet.lv
"Ак Барс" объявил об уходе Знарка с поста главного тренера
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Олег Знарок
Олег Знарок Фото: AFP/SCANPIX

Олег Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса" по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста, сообщает сайт казанцев.

Сообщается, что Знарок покинул казанскую команду по собственному желанию. Клуб принял отставку тренера. 59-летний специалист возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон.

Исполняющим обязанности главного тренера "Ак Барса" назначен Юрий Бабенко. По данным "Спорт-Экспресса", новым главным тренером "Ак Барса" станет Зинэтула Билялетдинов.

"Я благодарен "Ак Барсу" за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству.

Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за "Ак Барсом" и болеть за его успехи в будущем", - сказал Знарок.

В нынешнем сезоне казанский клуб набрал 38 очков в 36 матчах и идёт седьмым в таблице Восточной конференции.

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