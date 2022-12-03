"Ак Барс" объявил об уходе Знарка с поста главного тренера

Сообщается, что Знарок покинул казанскую команду по собственному желанию. Клуб принял отставку тренера. 59-летний специалист возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон.

Исполняющим обязанности главного тренера "Ак Барса" назначен Юрий Бабенко. По данным "Спорт-Экспресса", новым главным тренером "Ак Барса" станет Зинэтула Билялетдинов.

"Я благодарен "Ак Барсу" за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству.

Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за "Ак Барсом" и болеть за его успехи в будущем", - сказал Знарок.

В нынешнем сезоне казанский клуб набрал 38 очков в 36 матчах и идёт седьмым в таблице Восточной конференции.