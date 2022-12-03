Братья назвали сыновей в честь легенд футбола. Теперь их зовут Лео Месси и Криштиану Роналду Стояновичи

Мальчикам сейчас по 9 лет, они живут на востоке Хорватии в городе Славонски-Броде. Причина необычных имен проста: их отцы - большие фанаты "Реала" и "Барселоны".

"Когда жена забеременела, я сразу решил, что назову сына Лео Месси. Брат тоже не думал долго - его мальчика зовут Криштиану Роналду", - говорит Желько Стоянович, отец маленького Лео Месси.

Судя по новостному сюжету хорватского телеканала, дети даже повторяют черты звезд футбола: так, Криштиану - более открыт и любит обыгрывать, а Лео Месси скромнее, но с лучшим ударом.

"Лео Месси добр ко мне как друг и партнер по команде", - говорит маленький Криштиану Роналду о двоюродном брате.

Связаны с необычными именами и курьезы: когда имена мальчиков зачитывают на турнирах, все в недоумении. Похожая ситуация в школах.

"Пока Роналду был в мадридском "Реале", а Месси - в "Барселоне", мы собирались и вместе смотрели футбол. Я болел за "Барсу", брат - за "Реал". Люди будут спорить о нашем решении, но думаю, аплодисментов будет больше", - признается Желько.