США в пятницу, 2 декабря, добавили левые режимы Кубы и Никарагуа и российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в свой черный список нарушителей международной религиозной свободы, открыв дверь для новых санкций.
К ЧВК "Вагнер" могут ввести новые санкции. Но не из-за Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что ЧВК "Вагнер" внесена в этот список за причастность к нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике, где непрекращающееся кровопролитие имеет религиозные мотивы.
Куба и Никарагуа уже находятся под санкциями США, но добавление их в список может означать новые санкции.
Блинкен оставил в черном списке нарушителей религиозной свободы также все страны, которые уже были в нем в прошлом году, - Эритрею, Иран, Россию, Китай, Мьянму, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Северную Корею.
Авторитарный президент Никарагуа Даниэль Ортега осуществлял репрессии против католической церкви, обвинив ее в поддержке антиправительственных протестов 2018 года.
В отчете по Кубе Госдеп США отметил насилие и аресты кубинских религиозных деятелей за участие в публичных протестах, а также ограничения деятельности непризнанных протестантских церквей.
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