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ВСУ: потери РФ превысили 90 000 человек убитыми и ранеными

rus.tvnet.lv
ВСУ: потери РФ превысили 90 000 человек убитыми и ранеными
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Украинские военные.
Украинские военные. Фото: SERGEY KOZLOV

Потери российских войск в Украине к утру субботы, 3 декабря, достигли 90 600 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

За сутки, по информации ведомства, было уничтожено 510 российских солдат.

С 24 февраля российская армия потеряли 2917 танков, 5886 БТР, 1906 орудий, 395 многозарядных реактивных установок, 210 зенитных артиллерийских орудий, 280 самолетов, 263 вертолета, 1572 беспилотных летательных аппарата, 531 крылатую ракету, 4472 автомобиля и автоцистерны, 16 кораблей и 163 единицы специализированной техники.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.

Оперативно проверить данные даже официальных представителей стороны конфликта во время ведения активных боевых действий невозможно.

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