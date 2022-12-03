Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира

Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернейшнл" и завершился победой европейской сборной со счётом 3:1.

На 10-й минуте счёт открыл форвард голландской команды Мемфис Депай, а защитник Дэйли Блинд в компенсированное время первого тайма удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот "оранжевых", но на 81-й минуте защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, дважды ассистировавший своим партнёрам, сам поразил ворота американцев и установил окончательный счёт на табло.

Отметим, что сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 19 матчей. В последний раз нидерландцы проигрывали 27 июня 2021 года - Чехии (0:2), и с тех пор у сборной 14 побед и 5 ничьих.

Таким образом, сборная США завершает выступление на ЧМ-2022, а Нидерланды становятся первым четвертьфиналистом турнира. В 1/4 финала подопечные Луи ван Гала сыграют с победителем матча Аргентина - Австралия, который также состоится сегодня и начнётся в 21:00.

Пары 1/8 финала:

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия

4 декабря, 17:00, Франция - Польша

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

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