В субботу, 3 декабря, состоялся первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Нидерландов одержала победу над командой США.
Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира
Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернейшнл" и завершился победой европейской сборной со счётом 3:1.
На 10-й минуте счёт открыл форвард голландской команды Мемфис Депай, а защитник Дэйли Блинд в компенсированное время первого тайма удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот "оранжевых", но на 81-й минуте защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, дважды ассистировавший своим партнёрам, сам поразил ворота американцев и установил окончательный счёт на табло.
Отметим, что сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 19 матчей. В последний раз нидерландцы проигрывали 27 июня 2021 года - Чехии (0:2), и с тех пор у сборной 14 побед и 5 ничьих.
Таким образом, сборная США завершает выступление на ЧМ-2022, а Нидерланды становятся первым четвертьфиналистом турнира. В 1/4 финала подопечные Луи ван Гала сыграют с победителем матча Аргентина - Австралия, который также состоится сегодня и начнётся в 21:00.
Пары 1/8 финала:
- 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)
- 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия
- 4 декабря, 17:00, Франция - Польша
- 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
- 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
- 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
- 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
- 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария
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