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Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира

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Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира
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Футболисты сборной Нидерландов
Футболисты сборной Нидерландов Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 3 декабря, состоялся первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Нидерландов одержала победу над командой США.

Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернейшнл" и завершился победой европейской сборной со счётом 3:1.

На 10-й минуте счёт открыл форвард голландской команды Мемфис Депай, а защитник Дэйли Блинд в компенсированное время первого тайма удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот "оранжевых", но на 81-й минуте защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, дважды ассистировавший своим партнёрам, сам поразил ворота американцев и установил окончательный счёт на табло.

Отметим, что сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 19 матчей. В последний раз нидерландцы проигрывали 27 июня 2021 года - Чехии (0:2), и с тех пор у сборной 14 побед и 5 ничьих.

Таким образом, сборная США завершает выступление на ЧМ-2022, а Нидерланды становятся первым четвертьфиналистом турнира. В 1/4 финала подопечные Луи ван Гала сыграют с победителем матча Аргентина - Австралия, который также состоится сегодня и начнётся в 21:00.

Пары 1/8 финала:

  • 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)
  • 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия
  • 4 декабря, 17:00, Франция - Польша
  • 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
  • 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
  • 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
  • 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
  • 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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