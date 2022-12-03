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Гол Месси помог Аргентине выйти в 1/4 финала чемпионата мира

rus.tvnet.lv
Гол Месси помог Аргентине выйти в 1/4 финала чемпионата мира
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Футболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины Фото: Reuters/ScanPix

Сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и пробилась в четвертьфинал турнира.

Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Аргентины.

Аргентинцы уверенно контролировали игру с самых первых минут, благодаря чему смогли первыми открыть счёт - на 35-й минуте отличился нападающий Лионель Месси, которому ассистировал защитник Николас Отаменди.

На 57-й минуте гол забил Хулиан Альварес, который воспользовался грубой ошибкой голкипера австрийцев Мэтью Райана. На 77-й минуте нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин решился на дальний удар по воротам соперника, и мяч после рикошета от Энцо Фернандеса оказался в воротах Эмилиано Мартинеса.

Отметим, что этот матч стал для Месси стал 1000-м в карьере. Первый матч на взрослом уровне Месси провёл в 2003 году. За 19 лет карьеры аргентинец забил 788 голов и отдал 338 результативных передач.

Гол против Австралии стал девятым для Месси в 22 играх на чемпионатах мира. Чтобы повторить рекорд немца Мирослава Клозе по голам на мундиалях, Месси надо забить ещё 7 голов.

В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало в 21:00.

Пары 1/8 финала:

  • 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)
  • 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)
  • 4 декабря, 17:00, Франция - Польша
  • 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
  • 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
  • 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
  • 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
  • 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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