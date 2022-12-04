Дзюба назвал польских футболистов скотами и заявил, что терпеть их не может

"Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать: "Мы с ними играть не будем", а потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли". Сами, скоты, кричали, что не хотят с нами играть..." - сказал Дзюба в эфире YouTube-канала "Площадка".