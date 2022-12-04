Российский нападающий Артём Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши по футболу.
Дзюба назвал польских футболистов скотами и заявил, что терпеть их не может
Дзюба обвинил польских футболистов в лицемерии. По мнению нападающего, на поле всё было бы под вопросом.
"Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать: "Мы с ними играть не будем", а потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли". Сами, скоты, кричали, что не хотят с нами играть..." - сказал Дзюба в эфире YouTube-канала "Площадка".
Напомним, сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года из-за отстранения сборной России. Поляки активно поддерживали решение FIFA наложить бессрочную дисквалификацию на сборную России.
Сборная Польши на турнире в Катаре заняла второе место в группе "С" и смогла выйти в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет против команды Франции.
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