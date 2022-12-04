ВИДЕО ⟩ Фьюри нокаутировал Чисору и вызвал на бой Усика

Бой был завершён в десятом раунде - судья остановил поединок, присудив победу 34-летнему Фьюри техническим нокаутом. Сразу же после завершения поединка Фьюри подошёл к сопернику и поцеловал его. Боксёры простояли некоторое количество времени в обнимку.

Отметим, что за поединком наблюдал украинец Александр Усик, который владеет чемпионскими поясами по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. После боя Фьюри вызвал на бой Усика:

"Усик, мусор, ты следующий, ты следующий!", - кричал британец в лицо Усику, который вышел в ринг и спокойно слушал.

Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры - в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 33 победы и одна ничья. 38-летний Чисора потерпел 13-е поражение в 46 боях в профессиональной боксёрской карьере.