Видео ⟩ В Риге на зеленой зоне устроили парковку. Житель возмущен

Зритель программы пишет: "В Риге на улице Катринас 1а уничтожено несколько десятков квадратных метров травы. На основании правил дорожного движения и правил Рижской думы за парковку транспортных средств в зеленой зоне предусмотрена административная ответственность. Рижская муниципальная полиция не видит нарушений, хотя никакой стоянки там нет, потому что, исходя из требований Рижского строительного управления, правила строительства автопарковок определяют, какой на ней должна быть поверхность".

Департамент дорожного движения Рижской думы заявляет, что эта территория находится за пределами их ответственности, и эта территория является частной собственностью, поэтому они не могут ничего сделать.

Создание парковочных мест находится в ведении Департамента городского развития Рижской думы.

Автостоянка является инженерным строением 1 группы, к которому предъявляются определенные требования, то есть: строительство должно быть согласовано с Департаментом городского развития Рижской думы путем составления пояснительного документа. На парковке должна быть твердая поверхность и (желательно) освещение, решения для отвода дождевой воды, насаждения. Если затрагиваются инженерные коммуникации, работы должны быть согласованы с их владельцами. Все это создает ряд требований, которые необходимо выполнить.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)