Пеле в больнице в тяжелом состоянии. Слова поддержки поступают ему со всего мира

Пеле - по-прежнему лучший бомбардир сборной Бразилии за всю ее историю Фото: Getty Images

Трехкратному победителю чемпионата мира в сентябре 2021 года удалили опухоль из толстой кишки, и с тех пор он регулярно проходил лечение.

Выступая в субботу, капитан сборной Англии Гарри Кейн сказал: "Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья, не только я, но и всея сборная Англии. Он вдохновляет, невероятный человек".

Бывший нападающий Германии, чемпион мира Юрген Клинсманн, выступая в субботу в программе Би-би-си о чемпионате мира, сказал: "Пеле - просто замечательный человек. Выдающаяся личность в мировом футболе. Мы можем просто молиться и надеяться на лучшее, но это очень грустные новости".

Бывший аргентинский защитник Пабло Сабалета добавил в эфире Би-би-си: "Очень печально слышать о Пеле. Он вдохновлял всех нас на поле и за его пределами. Он всегда был великим человеком".

Башня "Аспайр" рядом со стадионом "Халифа" была украшена фотографиями Пеле Фото: Getty Images

Страна-хозяйка чемпионата мира по футболу Катар продемонстрировала свою поддержку Пеле в субботу, осветив здания надписью "Выздоравливай скорее".

Стадион "Лусаи" в Дохе, где 18 декабря пройдет финал чемпионата мира, и башня "Аспайр" рядом со стадионом "Халифа" были украшены фотографиями Пеле в его знаменитой футболке с номером 10.

Первоначально опасения были высказаны в среду, когда телеканал ESPN Brasil сообщил, что Пеле был госпитализирован, а его дочь Кели Насименту заявила, что чрезвычайной ситуации нет.

В пятницу Пеле поблагодарил доброжелателей за хорошее настроение и сказал, что его пребывание в больнице - это обычный визит.

Пеле (его настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх и поразив ворота соперников в четырех турнирах чемпионатов мира.