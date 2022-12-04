Футболисты сборной Франции одержали победу над командой Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Мбаппе и Жиру выбили Польшу с чемпионата мира
Матч прошёл на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился со счётом 3:1 в пользу сборной Франции.
В первом тайме поляки навязали бой действующим чемпионам мира и несколько раз были близки к взятию ворот, но подводила реализация. Счёт в матче в конце первого тайма открыл Оливье Жиру, который получил проникающую передачу в штрафной и отправил мяч мимо вратаря.
Отметим, что Жиру побил рекорд сборной Франции по забитым мячам. Теперь на его счету 52 гола за национальную команду и он превзошёл достижение Тьерри Анри.
Во втором тайме французы полностью захватили иницитиву и сумели забить в ворота сборной Польши ещё два мяча. На 74-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французской команды, а на 90-й нападающий "ПСЖ" оформил дубль.
В компенсированное время поляки получили право пробить пенальти, который со второй попытки реализовал Роберт Левандовски - сначала голкипер французов Уго Льорис отбил удар поляка, но вратарь рано сошёл с линии, поэтому пришлось перебивать.
Дубль в ворота Польши позволил Мбаппе с 5 голами возглавить список бомбардиров ЧМ-2022. Всего на счету 23-летнего нападающего 9 голов на чемпионатах мира и до рекорда Мирослава Клозе (16) ему остаётся 7 мячей.
Таким образом, сборная Польши вылетела с турнира на стадии 1/8 финала - это повторение лучшего результата с 1982-го. На ЧМ-1982 Польша заняла третье место, на ЧМ-1986 вылетела в 1/8 финала. С тех пор поляки не могли выйти из группы.
Сборная Франции пробилась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с победителем матча Англия - Сенегал.
Пары 1/8 финала:
- 3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)
- 3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)
- 4 декабря, 17:00, Франция - Польша (3:1)
- 4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал
- 5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия
- 5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея
- 6 декабря, 17:00, Марокко - Испания
- 6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария
Пары 1/4 финала:
- 9 декабря, 17:00, Япония/Хорватия - Бразилия/Южная Корея
- 9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина
- 10 декабря, 17:00, Марокко/Испания - Португалия/Швейцария
- 10 декабря, 21:00, Англия/Сенегал- Франция
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