Мбаппе и Жиру выбили Польшу с чемпионата мира

Матч прошёл на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился со счётом 3:1 в пользу сборной Франции.

В первом тайме поляки навязали бой действующим чемпионам мира и несколько раз были близки к взятию ворот, но подводила реализация. Счёт в матче в конце первого тайма открыл Оливье Жиру, который получил проникающую передачу в штрафной и отправил мяч мимо вратаря.

Отметим, что Жиру побил рекорд сборной Франции по забитым мячам. Теперь на его счету 52 гола за национальную команду и он превзошёл достижение Тьерри Анри.

Во втором тайме французы полностью захватили иницитиву и сумели забить в ворота сборной Польши ещё два мяча. На 74-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французской команды, а на 90-й нападающий "ПСЖ" оформил дубль.

В компенсированное время поляки получили право пробить пенальти, который со второй попытки реализовал Роберт Левандовски - сначала голкипер французов Уго Льорис отбил удар поляка, но вратарь рано сошёл с линии, поэтому пришлось перебивать.