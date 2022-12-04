Англия разгромила Сенегал и в 1/4 финала сыграет с Францией

Матч прошёл на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершился победой английской сборной со счётом 3:0.

В начале встречи англичане владели преимуществом, но именно сборная Сенегала создавала более опасные моменты у ворот соперника. Тем не менее, на 38-й минуте счёт в матче открыли подопечные Гарета Саутгейта. Англичане убежали в атаку, Джуд Беллингем отдал передачу с фланга в штрафную, где Джордан Хендерсон уверенно реализовал момент.

На 3-й компенсированной к первому тайму минуте англичане провели ещё одну атаку, окончанием которой стал гол Гарри Кейна после передачи Фила Фодена. На 57-й минуте Англия забила свой третий гол - окончательный счёт на табло установил Букайо Сака.

В 1/4 финала сборная Англия сыграет с Францией. Матч состоится 10 декабря, начало в 21:00.

Пары 1/8 финала:

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)

4 декабря, 17:00, Франция - Польша (3:1)

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал (3:0)

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Япония/Хорватия - Бразилия/Южная Корея

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко/Испания - Португалия/Швейцария

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

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