Подвиг вратаря вывел сборную Хорватии в 1/4 финала

Матч прошёл на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре и завершился победой сборной Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хорваты - 3:1.

На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече - на 44-й минуте после розыгрыша углового гол забил нападающий Дайдзэн Маэда.

Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт - на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена Иван Перишич отличился ударом головой.

В основное время и в овертайме команды выявить победителя не сумели, а в серии послематчевых пенальти вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил три из четырёх ударов японцев и принёс своей команде победу.

Таким образом, сборная Японии завершает выступления на чемпионате мира, а соперником Хорватии в 1/4 финала станет победитель пары Бразилия - Южная Корея. Эта игра начнётся сегодня в 21:00. Четвертьфинальный матч с участием Хорватии назначен на 9 декабря.

Пары 1/8 финала:

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)

4 декабря, 17:00, Франция - Польша (3:1)

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал (3:0)

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия (1:1, пен. 1:3)

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия/Южная Корея

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко/Испания - Португалия/Швейцария

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

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