Бразильцы разгромили Южную Корею и уверенно вышли в 1/4 финала

Матч прошёл на стадионе "Стэдиум 974" в Дохе и завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:1.

Бразильцы сумели забить все свои четыре мяча в первом тайме: на 7-й минуте счёт открыл Винисиус Жуниор, на 13-й Неймар реализовал пенальти, на 29-й отличился Ришарлисон, а на 36-й точным ударом отметился Лукас Пакета. На 76-й минуте гол престижа в ворота южноамериканской команды забил Пайк Сын Хо.

Отметим, что восстановившийся после травмы Неймар забил 75-й гол за карьеру в сборной и находится в шаге от повторения национально рекорда, который принадлежит легендарному Пеле (76 голов).

Бразилия в 8-й раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В последний раз в эту стадию бразильцы не пробивались на ЧМ-1990 - вылетели в 1/8 финала от Аргентины (0:1).

В 1/4 финала соперником сборной Бразилии станет команда Хорватии. Игра состоится 9 декабря в 17:00.

Пары 1/8 финала:

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)

4 декабря, 17:00, Франция - Польша (3:1)

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал (3:0)

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия (1:1, пен. 1:3)

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея (4:1)

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко/Испания - Португалия/Швейцария

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

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