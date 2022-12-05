Почему люди изменяют друг другу? Объясняет психолог

Если какую-то важную потребность человек не может реализовать в отношениях, он ищет другого, кто смог бы это дать. Именно понимание своих потребностей и потребностей партнера, умение об этом говорить открыто могут помочь если не реализовать это в отношениях, то как минимум договориться с партнером полюбовно, в том числе о завершении отношений. Конечно, в жизни не все идеально. Иногда из-за стресса, болезни или по другим объективным причинам партнер не может дать нам то, в чем мы нуждаемся. Важно помнить, что правило "быть внимательным друг к другу" касается обоих. Выбирайте, что лучше: сдаться при первом шторме или быть в состоянии переносить не только хорошую погоду.

Необязательно, чтобы ваш партнер мог реализовать все ваши потребности. Однажды на тренинге психолог спросил участницу: "Тебе нужно, чтобы муж мог поддержать интеллектуально, был отличным любовником и примерным отцом, подружкой и спонсором, строителем и тамадой? Вот это нагрузка! Может, получить что-то в других местах?"

Рутина съедает отношения

Чем больше мы погрязаем в быту, чем меньше выделяем времени на совместные занятия, свидание или досуг вдвоем, тем дальше мы отодвигаем от себя партнера. Роли добытчика, заботливой матери, внимательной дочери и лучшего сына постепенно вытесняют саму суть отношений. Неудивительно, что хочется эту часть жизни отряхнуть от пыли, а если партнер игнорирует, мы ищем другого, кто нас оценит. Важно помнить, что если мы не вкладываем в отношения свое время и внимание, если никак их не развиваем, они деградируют. Одна знакомая пара уже 12 лет задается вопросами: "Что тебе важно как мужчине/ как женщине? Как я могу помочь тебе развиваться?". Это и делает их брак крепким.

Десять причин измены 1. Нехватка близости с партнером. 2. Переизбыток критики, обесценивание, нехватка похвалы. 3. Нежелание вкладывать время в отношения. 4. Попытка самоутвердиться за счет партнера. 5. Потребительское отношение со стороны партнера. 6. Ощущение небезопасности, нехватка защищенности рядом с партнером. 7. Нарушение ролей в отношениях (например, женщина хочет быть "мамочкой", "доченькой" или "другом"). 8. Побег от проблем и неготовность их решать. 9. Отсутствие развития отношений и их деградация. 10. Побег от себя и неспособность разделить чувства с партнером.