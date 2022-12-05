С точки зрения морали и этики очевидно, что измена – поступок недостойный, причиняющий душевную боль одному из партнеров, травматичный для отношений. Вот только всеобщее порицание не влияет на статистику, пишет Rus.Postimees. Это одна из самых частых причин конфликтов и расставаний в парах всех возрастов, национальностей и ориентаций. Поэтому я предлагаю попробовать разобраться в причинах измен несмотря на то, что тема это деликатная и эмоционально заряженная.
Почему люди изменяют друг другу? Объясняет психолог
Когда чего-то не хватает
Измена всегда связана с огромным зарядом чувств: одного давят вина и стыд, а тот, кому изменили, переживает потерю доверия, обиду, гнев и множество других чувств. Мало какие отношения могут пережить такое испытание. Измена чаще всего является следствием того, что в отношениях значительно раньше что-то пошло не так. Я очень приветствую, когда клиенты приходят разобраться в отношениях, еще не дойдя до глубокого кризиса.
Например, Анна поделилась на сессии тем, что в последнее время ей снится ее бывший парень в романтических и эротических фантазиях, хотя она уже несколько лет встречается с другим. Можно, конечно, отмахнуться от такого сигнала подсознания – "ну мало ли что может присниться?", но я предложила исследовать, что дают ей эти сны, какие потребности они отражают. Анна заметила, что в этих снах много романтики, чувственной близости, которой ей в последнее время не хватало с ее парнем. В тот же вечер она устроила свидание и попробовала реализовать свои фантазии. Потом Анна рассказала, что ее мужчина охотно включился в игру, и это стало напоминанием, что о желаниях важно говорить.
Но такие истории в моей практике, скорее, редкость. Чаще люди идут к психологу на этапе острого кризиса, когда отношения уже травмированы изменой. Сделать правильные выводы удается не всегда. Я часто вспоминаю мужчину, который пришел с женой на семейную консультацию. Супруги были на грани развода, но мужчина не хотел разрушать семью из-за маленькой дочери и просил помочь наладить отношения с женой, которая ему изменила. На этой встрече жена плакала и говорила, что несколько лет не чувствует себя счастливой. Они почти не разговаривают с мужем, у нее нет с ним эмоциональной близости. В ответ мужчина отвечал, что все "нормально", а в конце встречи заявил, что менять он ничего не хочет. В ответ на что жена снова расплакалась – уже от бессилия. И твердо решила подавать на развод.
Потребности во главе угла
Этот пример напоминает о том, что игнорирование потребности в эмоциональной близости – одна из самых частых причин неверности. И речь не только о женщинах, но и о мужчинах. Я часто слышу от тех, у кого есть любовница, что причина не только и не столько в сексе, сколько в том, что другая женщина позволяет почувствовать себя мужчиной. За этим "ощущением себя" могут быть скрыты разные потребности: чувствовать себя желанным, нужным, значимым, красивым или просто хорошим, получать тепло, заботу.
Если какую-то важную потребность человек не может реализовать в отношениях, он ищет другого, кто смог бы это дать. Именно понимание своих потребностей и потребностей партнера, умение об этом говорить открыто могут помочь если не реализовать это в отношениях, то как минимум договориться с партнером полюбовно, в том числе о завершении отношений. Конечно, в жизни не все идеально. Иногда из-за стресса, болезни или по другим объективным причинам партнер не может дать нам то, в чем мы нуждаемся. Важно помнить, что правило "быть внимательным друг к другу" касается обоих. Выбирайте, что лучше: сдаться при первом шторме или быть в состоянии переносить не только хорошую погоду.
Необязательно, чтобы ваш партнер мог реализовать все ваши потребности. Однажды на тренинге психолог спросил участницу: "Тебе нужно, чтобы муж мог поддержать интеллектуально, был отличным любовником и примерным отцом, подружкой и спонсором, строителем и тамадой? Вот это нагрузка! Может, получить что-то в других местах?"
Рутина съедает отношения
Чем больше мы погрязаем в быту, чем меньше выделяем времени на совместные занятия, свидание или досуг вдвоем, тем дальше мы отодвигаем от себя партнера. Роли добытчика, заботливой матери, внимательной дочери и лучшего сына постепенно вытесняют саму суть отношений. Неудивительно, что хочется эту часть жизни отряхнуть от пыли, а если партнер игнорирует, мы ищем другого, кто нас оценит. Важно помнить, что если мы не вкладываем в отношения свое время и внимание, если никак их не развиваем, они деградируют. Одна знакомая пара уже 12 лет задается вопросами: "Что тебе важно как мужчине/ как женщине? Как я могу помочь тебе развиваться?". Это и делает их брак крепким.
Десять причин измены
1. Нехватка близости с партнером.
2. Переизбыток критики, обесценивание, нехватка похвалы.
3. Нежелание вкладывать время в отношения.
4. Попытка самоутвердиться за счет партнера.
5. Потребительское отношение со стороны партнера.
6. Ощущение небезопасности, нехватка защищенности рядом с партнером.
7. Нарушение ролей в отношениях (например, женщина хочет быть "мамочкой", "доченькой" или "другом").
8. Побег от проблем и неготовность их решать.
9. Отсутствие развития отношений и их деградация.
10. Побег от себя и неспособность разделить чувства с партнером.
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