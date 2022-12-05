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Один из лидеров экстренно покинул сборную Англии. Что случилось?

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Один из лидеров экстренно покинул сборную Англии. Что случилось?
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Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг Фото: AP/Scanpix

Нападающий сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Сенегала из-за ограбления дома в Лондоне. Об этом сообщают The Telegraph.

Как утверждает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, ограбление дома произошло в субботу. Стерлинг принял решение отправиться к семье и потому пропустил игру с Сенегалом в 1/8 финала.

Утверждается, что во время ограбления в доме находились супруга игрока и ребёнок. The Sun со ссылкой на приближенных к семье футболиста сообщил, что вооружённые преступники украли часы на сумму около 300 тыс. фунтов стерлингов. По данным Daily Mail, из-за произошедшего многие игроки сборной усилили охрану своих домов.

Отсутствие футболиста в расположении сборной по семейным причинам подтвердил и главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

"На данный момент очевидно, что приоритет для Стерлинга - быть со своей семьей. Мы поддержим это и оставим ему столько времени, сколько ему нужно. Иногда футбол не самое главное, и семья должна быть на первом месте", - передаёт слова Саутгейта ITV.

Игрок "Челси" рассчитывает вернуться в Катар как можно скорее, когда обстоятельства будут этому благоприятствовать.

Напомним, сборная Англии в 1/8 финала обыграла команду Сенегала со счётом 3:0. В четвертьфинале Англия 10 декабря сыграет с Францией (начало - 21:00.)

27-летний Рахим Стерлинг провёл на чемпионате мира два матча, в которых вышел на поле в стартовых составах, отметился голом и передачей.

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