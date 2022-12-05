За три дня выявлено 719 новых случаев Covid-19, скончался один человек

За последние три дня поступило сообщение об одном летальном исходе - скончался человек в возрасте от 80 до 89 лет.

За три дня сделано 4075 тестов на Covid-19, 17,6% из них оказались положительными.

3 декабря был подтвержден 421 случай заражения, 4 декабря — 230, а 5 декабря — 68.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 294,5 до 311,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6103 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 965 678 случаев заражения.