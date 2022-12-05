Даже после обвинительного приговора и лишения депутатского мандата многолетний мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская Зеленая партия) продолжит работать в Юрмальской городской думе. Его срочно взяли на должность советника вице-мэра, чтобы как член партии он продолжал выполнять обещания, данные избирателям, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Осужденный Трукснис получил должность советника вице-мэра Юрмалы
Ингрида Вилкарсе, осужденная за фальсификацию документов вместе с Трукснисом, также сохранила за собой должность руководителя канцелярии главы городской думы, отмечает передача.
Шесть лет назад Трукснис был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Его близкие отношения с бизнесменом Юлием Круминьшем привлекли внимание KNAB, которое прослушивало разговоры Труксниса и долгое время следило за ним.
Из всех первоначально выдвинутых против Труксниса подозрений, включая получение незаконного финансирования для партии и возможное получение взятки, то есть безвозмездное пользование квартирой в проекте Turaidas kvartāls, принадлежащем дочери Круминьша, только одно дело дошло до суда.
Дошедший до суда процесс который Трукснис и его защита поначалу назвали смешным, относится к событиям апреля 2016 года, когда Трукснис по неизвестным причинам не смог выйти на работу и сообщил об этом руководителю своего бюро Ингриде Вилкарсе по телефону.
Как сообщалось, департамент по уголовным делам Верховного суда сегодня оставил без изменений приговор Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым Трукснис признан виновным в служебном подлоге в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро.
Тем самым вступило в силу решение суда, согласно которому Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе - на 2500 евро.
Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.
Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.
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