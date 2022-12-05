Осужденный Трукснис получил должность советника вице-мэра Юрмалы

Ингрида Вилкарсе, осужденная за фальсификацию документов вместе с Трукснисом, также сохранила за собой должность руководителя канцелярии главы городской думы, отмечает передача.

Шесть лет назад Трукснис был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Его близкие отношения с бизнесменом Юлием Круминьшем привлекли внимание KNAB, которое прослушивало разговоры Труксниса и долгое время следило за ним.

Из всех первоначально выдвинутых против Труксниса подозрений, включая получение незаконного финансирования для партии и возможное получение взятки, то есть безвозмездное пользование квартирой в проекте Turaidas kvartāls, принадлежащем дочери Круминьша, только одно дело дошло до суда.

Дошедший до суда процесс который Трукснис и его защита поначалу назвали смешным, относится к событиям апреля 2016 года, когда Трукснис по неизвестным причинам не смог выйти на работу и сообщил об этом руководителю своего бюро Ингриде Вилкарсе по телефону.