В Краславском крае провалился под лед и погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Краславском крае подо льдом погиб человек
В Краславском крае подо льдом погиб человек
Несчастье произошло в Извалтской волости, где человек находился на льду водоема и провалился примерно в 100 метрах от берега.
Спасатели доставили мужчину на берег и передали его медикам, которые констатировали смерть.
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