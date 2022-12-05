В Саратовской области на военном аэродроме прогремел взрыв; повреждены самолеты

Представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат отметил в Faceboook, что в результате взрыва на авиабазе Энгельс были повреждены два российских истребителя и пострадали люди.

Саратовские СМИ ранее сообщили, что от жителей расположенного недалеко от аэродрома города Энгельс поступила информация о сильном взрыве.

Портал "Саратов 24" сообщил, что взрыв прогремел в 6 часов утра.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что "информация о происшествиях на военных объектах" сейчас проверяется силовыми структурами.

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал", - написал он.

Российские СМИ утром в понедельник сообщили также и о взрыве на аэродроме в Рязанской области.