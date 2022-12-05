В понедельник на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве в результате аварии на время остановилось движение автобусов 37-го и 41-го маршрута, сообщает в Twitter предприятие Rīgas satiksme.
Движение на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве восстановлено
Движение на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве восстановлено
Позже движение было восстановлено, однако транспорт может курсировать с задержкой, сообщает Rīgas satiksme.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова