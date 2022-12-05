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Движение на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве восстановлено

rus.tvnet.lv
Движение на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве восстановлено
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В понедельник на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве в результате аварии на время остановилось движение автобусов 37-го и 41-го маршрута, сообщает в Twitter предприятие Rīgas satiksme.

Позже движение было восстановлено, однако транспорт может курсировать с задержкой, сообщает Rīgas satiksme.

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