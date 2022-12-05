ВИДЕО ⟩ Вратарь сборной Польши трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3. У французов счёт открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль. За поляков в конце встречи отличился Роберт Левандовски, который реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Польши вылетела с турнира на стадии 1/8 финала - это повторение лучшего результата с 1982-го. На ЧМ-1982 Польша заняла третье место, на ЧМ-1986 вылетела в 1/8 финала. С тех пор поляки не могли выйти из группы.

Несмотря на это, поражение от Франции расстроило сына голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны, который так сильно болел за папу, что не смог после матча сдержать слёз. Вратарю даже пришлось его успокаивать в подтрибунном помещении.