Национальное объединение назвало кандидатов в министры

На пост министра сообщения партия выдвинет бывшего министра экономики Витенбергса, получившего наибольшую поддержку избирателей в Земгальском избирательном округе. Вместе с ним будет работать парламентский секретарь, бывший министр земледелия Каспар Герхардс, возглавлявший Министерство сообщения с 2009 по 2010 год.

На должность министра обороны выдвинута спикер 13-го Сейма Мурниеце, министра экономики - действующий министр Индриксоне, министра культуры - действующий министр Пунтулис.

Мелкина отметила, что Нацобъединение с уважением относится к предложению кандидата в премьер-министры Кришьяниса Кариньша выдвигать на министерские должности только тех кандидатов, которые участвовали в выборах и были избраны в Сейм.

Согласно предложению Кариньша, в новом правительстве НО будет руководить министерствами экономики, обороны, культуры и сообщения.