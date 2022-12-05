Показывая преступления, совершенные в Украине и Латвии, можно показать истинное российское лицо, сегодня на конференции о предотвращении последствий оккупации сказал посол Украины в Латвии Александр Мищенко.
Посол Украины в Латвии: показать настоящее лицо России можно, показав преступления в Украине и Латвии
Он отметил, что российская власть рассказывает о желании освободить Украину от нацизма, но если на жителей падают ракеты, о каком спасении Россия может говорить. Мищенко упомянул, что, например, в Москве арестован человек за то, что он пел украинскую песню.
"Что такое нацизм? Для них нацизм означает все, что не является Путиным.
Россияне сами являются нацистами, но, используя пропаганду, они стараются навязать, что являются освободителями", - сказал посол Украины в Латвии.
Он отметил, что сравнительно недавно вышла книга историка Яниса Риекстиньша о преступлениях армии СССР в Латвии. В книге отражены документы, которые держались в тайне.
В книге говорится о том, что 54 солдата объединились в группировку, чтобы совершать преступные действия. Группа изнасиловала человека с инвалидностью и девочку в возрасте 15 лет. По словам посла, книга является документальным свидетельством преступлений, совершенных теми, кто "якобы" освободил Латвию от нацизма, принеся рашизм и коммунизм.
Он также обратился к вопросу о переименовании улиц. Мищенко отметил, что есть силы, которые сопротивляются тому, чтобы скрыть истинное лицо рашизма и коммунизма. В усмотрении посла, привлекается культура, чтобы скрыть "настоящие лица варваров".
Посол подчеркнул, что в начале войны Латвия поставила Украине противовоздушные ракеты Stinger и весь народ продолжал помогать столько, сколько в его силах, пока Германия не запретила Эстонии доставить Украине джавелины.
"Что произошло и почему Германия теперь поставляет Украине танки и различные системы?! Изменилось то, что раньше немецкое общество считало, что Россия - это богатая культура.
Да, где-то есть бандиты и преступники, но они где-то далеко", - сказал Мищенко, добавив, что события в Буче и Ирпене заставили их увидеть, чем на самом деле является Россия.
Также посол риторически спросил, что еще нужно тем странам, которые по-прежнему не помогают Украине и чтобы они действовали как Латвия в первые дни войны. В своей речи посол упомянул о папу римского, который сказал, что не верит в ужасные деяния России, из-за чего получил много критиков и изменил свое мнение, демонстрируя неуважение, и не может сравнивать его с теми людьми в Латвии, которые отдавали украинцам последнюю пару перчаток.
По мнению посла, папа римский связывает Россию с писателем Фёдором Достоевским и композитором Петром Чайковским, а затем, когда папе рассказывают о зверствах в Украине, он не верит, потому что живет в тумане.
Мищенко подчеркнул, что все, что Латвия делает, начиная с демонтажа памятников и переименования улиц, правильно, потому что необходимо показать истинное лицо России. Он подчеркнул, что другие думают о том, жестоки россияне, или нет, поставлять в Украину оружие, или нет, полетит ли в направлении Киев все больше ракет и увеличится ли число жертв.
По словам посла, он не верит, что в политике работают идиоты и те, кто не понимает, что они делают. Если председатель думы городского самоуправления может сказать, что Крым входит в состав России, это не означает, что этот человек не понимает, что он говорит.
Это, по мнению посла, позволяет предположить, что в его личном деле есть что-то, что не позволяет отказать России, и что свидетельствует о том, что он боится российской власти гораздо больше, чем Латвии. Мищенко выразил мнение, что это вопрос для служб безопасности Латвии, потому что если человек так открыто не соблюдает официальную позицию государства, то нужно спросить, чем он на самом деле занимается.
Посол подчеркнул, что и в Украине, и в Латвии русификация осуществлялась с применением всех возможных инструментов. Он риторически спросил, действительно ли кто-то верит, что только демократическим путем удастся восстановить идентичность как в Украине, так и в Латвии. Мищенко также упомянул время, когда начались активные дискуссии о демонтаже памятника в парке Победы, допуская, что тысячи людей придут протестовать.
"Но что на самом деле произошло? Ничего не случилось Если люди в Херсоне были готовы выступать против танков с пустыми руками и бороться за свою идентичность, то в Латвии практически никто не показывал активный протест, что означает, что это не память или идентичность, а памятник оккупации", - сказал посол, обращая внимание на то, что как только правительство решило действовать в соответствии с законами, "сакральный смысл" памятника пропала.
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