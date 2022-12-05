Посол Украины в Латвии: показать настоящее лицо России можно, показав преступления в Украине и Латвии

По словам посла, он не верит, что в политике работают идиоты и те, кто не понимает, что они делают. Если председатель думы городского самоуправления может сказать, что Крым входит в состав России, это не означает, что этот человек не понимает, что он говорит.

Это, по мнению посла, позволяет предположить, что в его личном деле есть что-то, что не позволяет отказать России, и что свидетельствует о том, что он боится российской власти гораздо больше, чем Латвии. Мищенко выразил мнение, что это вопрос для служб безопасности Латвии, потому что если человек так открыто не соблюдает официальную позицию государства, то нужно спросить, чем он на самом деле занимается.

Посол подчеркнул, что и в Украине, и в Латвии русификация осуществлялась с применением всех возможных инструментов. Он риторически спросил, действительно ли кто-то верит, что только демократическим путем удастся восстановить идентичность как в Украине, так и в Латвии. Мищенко также упомянул время, когда начались активные дискуссии о демонтаже памятника в парке Победы, допуская, что тысячи людей придут протестовать.

"Но что на самом деле произошло? Ничего не случилось Если люди в Херсоне были готовы выступать против танков с пустыми руками и бороться за свою идентичность, то в Латвии практически никто не показывал активный протест, что означает, что это не память или идентичность, а памятник оккупации", - сказал посол, обращая внимание на то, что как только правительство решило действовать в соответствии с законами, "сакральный смысл" памятника пропала.