Больницы получили 14 млн евро, чтобы оплатить электричество

2,3 млн евро было выделено Рижской Восточной клинической университетской больнице, 1,9 млн евро - Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша, 1,4 млн евро - Лиепайской региональной больнице, 1,3 млн евро - Детской клинической университетской больнице и 1 млн евро -Даугавпилсской региональной больнице.

Еще 555 420 евро были направлены Видземской больнице, 542 535 евро - Елгавской городской больнице, 483 853 евро - Екабпилсской региональной больнице, 447 687 евро - Резекненской больнице, 401 739 евро - Больнице травматологии и ортопедии, 395 114 евро - Северо-Куземской региональной больнице и 302 513 евро - Рижскому центру психиатрии и наркологии.

Средства в размере 259 052 евро получила Сигулдская больница, Рижский роддом - 256 248 евро, Огрская районная больница - 238 641 евро, Цесисская клиника - 194 797 евро, Латвийскому центру морской медицины направлены 194 138 евро, больнице Добеле и окрестностей - 169 000 евро, Даугавпилсской психоневрологической больнице - 165 515 евро, Кулдигской больнице - 158 817 евро, больнице Мадоны - 157 454 евро, объединению больниц Балви и Гулбене - 147 100 евро, Тукумской больнице - 140 528 евро, а Рижской 2-я больнице - 140 250 евро.

Средства для покрытия возросших расходов на энергоресурсы получил еще целый ряд более мелких больниц и медицинских центров.