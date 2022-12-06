Уже второй немецкий концерн требует компенсаций от "Газпрома" из-за непоставленного газа

Немецкий энергетический концерн RWE начал судебное разбирательство против российского газового гиганта "Газпрома" из-за непоставленных объемом газа. Эту информацию представитель концерна в понедельник, 5 декабря, подтвердил немецкому изданию Handelsblatt.

RWE стал второй немецкой компанией, которая требует от "Газпрома" компенсаций. Ранее о решении подать в международный арбитраж соответствующий иск объявил концерн Uniper - крупнейший импортер газа в стране.

RWE и Uniper имели действующие контракты с "Газпромом", согласно которым осуществлялись поставки фиксированного объема газа. Однако с сентября Россия не поставляет газ по газопроводу "Северный поток - 1" - а 26 сентября в Балтийском море произошли взрывы на обеих нитках "Северного потока - 1" и на одной из ниток "Северного потока - 2", разрушившие газопроводы. Расследование, в том числе проведенное немецкой стороной, исходит из версии о целенаправленном подрыве газопроводов.

Из-за срыва поставок RWE и Uniper вынуждены были покупать газ на мировом рынке по завышенным (по сравнению с контрактом с "Газпромом") ценам. Ранее в Uniper оценили свои убытки из-за этой ситуации в 11,6 миллиарда евро.

Вскоре к двум энергетическим компаниям может присоединиться и бывшая дочка “Газпрома” Gazprom Germania, которая ныне находится немецком государственном управлении под новым названием Sefe. Представители компании подтвердили прессе, что тоже готовятся подать иск на компенсацию.

До взрывов на "Северных потоках" в "Газпроме" объясняли проблемы с поставками газа введенными Канадой санкциями в отношении российского концерна - из-за них якобы невозможно обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя.