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За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, скончались два человека

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За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, скончались два человека
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Снег в Риге. Иллюстративное фото
Снег в Риге. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 453 новых случая заражения Covid-19, получено сообщение о смерти двух зараженных коронавирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За это время было выполнено 2482 тестов на Covid-19, 18,3% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 311,5 до 302,9 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 131 случаев заражения.

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