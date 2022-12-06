За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 453 новых случая заражения Covid-19, получено сообщение о смерти двух зараженных коронавирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, скончались два человека
За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, скончались два человека
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
За это время было выполнено 2482 тестов на Covid-19, 18,3% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 311,5 до 302,9 случаев на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 131 случаев заражения.
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