За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, скончались два человека

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За это время было выполнено 2482 тестов на Covid-19, 18,3% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 311,5 до 302,9 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 131 случаев заражения.