Брак длиной в 24 дня. Адриано развёлся с женой из-за чемпионата мира по футболу

По сведениям источника, 40-летний экс-нападающий и 25-летняя парикмахер Микаэла Мескита планировали на эти выходные скромное мероприятие для семьи и близких друзей.

В начале недели Адриано отправился в гости к друзьям в Вила-Крузейро в северной зоне Рио и пропал на два дня. Выяснилось, что он уехал смотреть матч Бразилии со Швейцарией на ЧМ-2022, который прошел 28 ноября.

Микаэлу объяснения Адриано не устроили, между ними произошла серьезная ссора. В результате вечеринка была сорвана, они отписались друг от друга в социальных сетях, а Микаэла также удалила все совместные фото и решила подать на развод.

Адриано женился на Микаэле в середине ноября, они встречались семь лет. В итоге их брак продержался всего 24 дня.

Напомним, Адриано выступал за "Интер" с 2001 по 2009 год, периодически уходя в аренду. В составе миланской команды бразилец четырежды выигрывал чемпионат Италии, по два раза - Кубок и Суперкубок страны.

За национальную команду нападающий отыграл 48 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "селесао" Адриано выиграл Кубок Америки (2004) и Кубок Конфедераций (2005).