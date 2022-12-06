Латвийская теннисистка Анастасия Севастова стала мамой. Об этом в своём Instagram сообщила сама спортсменка.
Анастасия Севастова стала мамой и показала новорождённую дочь
Севастова, которая в начале года объявила о приостановке своей профессиональной карьеры на неопределённый срок, только в середине октября рассказала о том, что находится в положении.
Во вторник утром Анастасия Севастова поделилась фотографией, на которой изображены счастливые родители. Помимо Севастовой и её гражданского мужа Роналда Шмита, на фото видна и малышка. Девочку назвали Александра.
С этим радостным событием латвийскую спортсменку поздравили многие известные теннисисты, брат баскетболиста Кристапа Порзиньгиса Мартиньш и Олимпийский комитет Латвии.
Команда TVNET также присоединяется к поздравлениям.
Лиепайчанка также опубликовала фото с первой прогулки с ребёнком.
В феврале теннисистка заявила, что хочет привести в порядок своё здоровье, поэтому приостанавливает карьеру на неопределённый срок. В то время она занимала 65-е место в мировом одиночном разряде.
"Это не здорово, что ты не можешь показать свою лучшую игру на поле, потому что всегда что-то мешает. Я не хочу выходить на корт, пока не почувствую себя на 100% уверенной в себе", - сказала Севастова в интервью Латвийскому телевидению.
Она призналась, что не вернётся на корт, если её тело не будет к этому готово.
Спортсменка во второй раз прервала теннисную карьеру. В 2013 году она ушла из профессионального тенниса из-за травм. В 2015 году Севастова вернулась в большой теннис и через три года установила рекорд карьеры в рейтинге - 11-я позиция.
За свою карьеру Севастова выиграла в общей сложности 8,2 миллиона долларов призовых на турнирах, а также четыре взрослых турнира WTA - в Юрмале (2019), Бухаресте (2018), Мальорке (2017) и Эшториле (2010).
В 2018 году Севастова дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в одиночном разряде серии "Большого шлема".
Свой последний матч Севастова сыграла в середине января на турнире Australian Open, уступив в первом круге Магде Линетт из Польши со счетом 4:6, 5:7.
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