Анастасия Севастова стала мамой и показала новорождённую дочь

Она призналась, что не вернётся на корт, если её тело не будет к этому готово.

Спортсменка во второй раз прервала теннисную карьеру. В 2013 году она ушла из профессионального тенниса из-за травм. В 2015 году Севастова вернулась в большой теннис и через три года установила рекорд карьеры в рейтинге - 11-я позиция.

За свою карьеру Севастова выиграла в общей сложности 8,2 миллиона долларов призовых на турнирах, а также четыре взрослых турнира WTA - в Юрмале (2019), Бухаресте (2018), Мальорке (2017) и Эшториле (2010).

В 2018 году Севастова дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в одиночном разряде серии "Большого шлема".

Свой последний матч Севастова сыграла в середине января на турнире Australian Open, уступив в первом круге Магде Линетт из Польши со счетом 4:6, 5:7.