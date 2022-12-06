Трагическая авария в Литве: погибли двое граждан Латвии

В полицию вызов на место происшествия поступил в 4:08. Сообщалось, что на трассе А2 в направлении Шяуляй микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик Scania.

В результате аварии погибли два гражданина Латвии в возрасте 30 и 43 лет. Пострадали еще три человека.

Двое погибших были пассажирами микроавтобуса. Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу - водитель 1989 года рождения и два пассажира 1976 и 1983 годов рождения.

После аварии в микроавтобусе оказались заблокированными четыре человека - двое погибших и двое раненых, которых освободила служба спасения. Спасатели передали освобожденных медикам.

По предварительной информации, от силы удара одного из пассажиров выкинуло из микроавтобуса. По словам очевидцев, это был водитель. Все пострадавшие также были гражданами Латвии.