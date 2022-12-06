Экс-нападающий "Барселоны" и президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это′О вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей.
ВИДЕО ⟩ Это′О ударил человека ногой по лицу после матча ЧМ
Находясь возле стадиона, бывший футболист фотографировался с болельщиками. В это время некий мужчина сказал что-то Это′О, параллельно снимая всё на камеру. После чего, экс-форвард стал толкать мужчину, а затем ударил того ногой по лицу.
[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM— La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022
Перед ударом, уже другой мужчина, видимо, из окружения Это'О, отнял у пострадавшего камеру.
В настоящее время 41-летний Самюэль Это′О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. В Катаре он находится как "посол наследия" чемпионата мира-2022.
Основную часть игровой карьеры камерунец провёл в "Мальорке" и "Барселоне", а позднее выступал ещё за ряд клубов, в том числе "Интер", "Челси" и "Анжи".
В составе сборной Камеруна форвард дважды выиграл Кубок африканских наций и стал серебряным призёром Кубка конфедераций (2003).
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