ВИДЕО ⟩ Это′О ударил человека ногой по лицу после матча ЧМ

Находясь возле стадиона, бывший футболист фотографировался с болельщиками. В это время некий мужчина сказал что-то Это′О, параллельно снимая всё на камеру. После чего, экс-форвард стал толкать мужчину, а затем ударил того ногой по лицу.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Перед ударом, уже другой мужчина, видимо, из окружения Это'О, отнял у пострадавшего камеру.

В настоящее время 41-летний Самюэль Это′О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. В Катаре он находится как "посол наследия" чемпионата мира-2022.

Основную часть игровой карьеры камерунец провёл в "Мальорке" и "Барселоне", а позднее выступал ещё за ряд клубов, в том числе "Интер", "Челси" и "Анжи".

В составе сборной Камеруна форвард дважды выиграл Кубок африканских наций и стал серебряным призёром Кубка конфедераций (2003).