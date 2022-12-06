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ВИДЕО ⟩ Это′О ударил человека ногой по лицу после матча ЧМ

rus.tvnet.lv
Это′О ударил человека ногой по лицу после матча ЧМ
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Самюэль Это′О
Самюэль Это′О Фото: AP/Scanpix

Экс-нападающий "Барселоны" и президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это′О вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей.

Находясь возле стадиона, бывший футболист фотографировался с болельщиками. В это время некий мужчина сказал что-то Это′О, параллельно снимая всё на камеру. После чего, экс-форвард стал толкать мужчину, а затем ударил того ногой по лицу.

Перед ударом, уже другой мужчина, видимо, из окружения Это'О, отнял у пострадавшего камеру.

В настоящее время 41-летний Самюэль Это′О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. В Катаре он находится как "посол наследия" чемпионата мира-2022.

Основную часть игровой карьеры камерунец провёл в "Мальорке" и "Барселоне", а позднее выступал ещё за ряд клубов, в том числе "Интер", "Челси" и "Анжи".

В составе сборной Камеруна форвард дважды выиграл Кубок африканских наций и стал серебряным призёром Кубка конфедераций (2003).

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